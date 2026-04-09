¿Dónde queda la privacidad? Werevertumorro exhibe cómo “alguien de arriba” obtuvo su teléfono tras queja por el registro de celulares

El caso de Gabriel Montiel, mejor conocido como 'Werevertumorro', encendió las alarmas sobre la privacidad en México, esto tras cuestionar el nuevo registro de telefonía móvil en redes sociales, evidenciando lo que muchos temían: La vulnerabilidad de nuestros datos personales.

El registro de celulares comenzó como una medida de "seguridad" gubernamental; sin embargo, pone en riesgo nuestros datos personales.

Todo inicia con una pregunta en X: Así fue la publicación de Werevertumorro

Todo comenzó el pasado 7 de abril 2026, cuando Gabriel Montiel, creador de contenido, preguntó en redes sociales si existía alguna formada de sacar una línea extranjera en México, ya que él no quería registrar su celular con CURP.

La publicación se llenó de consejos de algunos usuarios en X, antes Twitter. Incluso Ricardo B. Salinas Pliego, le aseguró al creador de contenido que sí era posible tener una línea extranjera y que el trámite era ágil.

Oigan, hay forma de sacar linea extranjera en México y tener un buen plan. No quiero registrar mi celular con curp. — GABO MONTIEL (@werevertumorro) April 7, 2026

"Ya se comunicaron de arriba": El mensaje que recibió Gabriel Montiel

Lo que parecía una duda legítima y una publicación normal en redes sociales, terminó con un mensaje sumamente preocupante y perturbador, pues alguien "de arriba" contacto a Gabriel Montiel a través de su número personal.

El creador de contenido mexicano aseguró que él no les proporcionó su número de teléfono personal.

Según 'Werevertumorro', el objetivo del mensaje era hacerle saber que estaban al pendiente y conocer su opinión sobre el tema del registro de celulares.

"Ya se comunicaron DE ARRIBA conmigo, a mi número personal para hacerme saber que están al pendiente y que me pueden dar información (Yo no les pase mi teléfono)", compartió Gabriel.

Pues ya se comunicaron DE ARRIBA conmigo, a mi número personal para hacerme saber que están al pendiente y que me pueden dar info. (Yo no les pase mi teléfono)

Qué bueno que no puse algo malo, se imaginan… https://t.co/acAxCBh6Xe pic.twitter.com/fhYZyb4IVA — GABO MONTIEL (@werevertumorro) April 8, 2026

Los peligros detrás del registro de celulares en México

Recordemos que cuando recién salió la noticias del registro de celulares, la gente comenzó a vender chips ya registrados a nombre de "alguien más".

El Gobierno insiste en que registremos el número de nuestro teléfono celular exponiendo nuestros datos personales. En Azteca Noticias hemos señalado que esta medida representa graves riesgos de seguridad.

Para registrar el número de celular piden el nombre completo, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y los datos biométricos.