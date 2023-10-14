En Tamaulipas arranca el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano 2023

Una gran fiesta cultural se vivirá en Tamaulipas ya que es la sede del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano 2023, que reúne a un gran número de artistas nacionales y de otros países.

“Damos la bienvenida a las expresiones y propuestas artísticas que llegan a nuestros escenarios desde tierras lejanas, de otros continentes”, declaró el gobernador Américo Villarreal.

En el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano 2023 participarán artistas de Canadá, Suiza, Colombia, Argentina y Estados Unidos, así como creadores mexicanos.

Los habitantes de Tamaulipas encontrarán obras de teatro, pinturas, esculturas y conciertos en las plazas, parques y recintos culturales de la entidad, hasta el 22 de octubre.

