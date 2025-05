Apagones en Tabasco: El Infierno de 45 grados sin aire ni ventilación

El aire acondicionado y la ventilación son vitales en lugares como Tabasco, pero los apagones constantes tienen a la gente a merced de los 45 grados centígrados, por lo que los vecinos decidieron cerrar algunas vialidades.

“Cómo es posible que nos les den electricidad, pero tampoco se vale de que perjudiquen a las demás personas que nosotros no tenemos culpa”, dijo Eva Romero, afectada por bloqueo.

Bloqueos por apagones en Tabasco

Angustia entre los que han soportado días sin luz eléctrica con una onda de calor que trajo temperaturas de hasta 45 grados a la sombra en Tabasco. No he dormido nada, mire cómo tengo los ojos”, dijo Olga López, inconforme.

Entre la tarde-noche del miércoles y el transcurso del jueves, por lo menos diez bloqueos en distintas avenidas y calles de la ciudad de Villahermosa han realizado habitantes de colonias inconformes con la falta de servicio de energía eléctrica.

Esto porque dicen que la Comisión Federal de Electricidad es buena para cobrar, pero no para garantizar su servicio. Por ello, Olga decidió junto con sus vecinos de la colonia Plutarco Elías Calles atraviesan con llantas y con automóviles para pararse en medio del circuito interior Carlos Pellicer, soportando el sol inclemente.

Pocos entendieron su reclamo, al señor Tony un hombre lo embistió con su carro “Me tiró al suelo, si me duele toda esta parte de acá, está la columna, la parte de la columna me duele y el pie igual, donde caí"

Llega policía tras bloqueos en Tabasco

Ante el bloqueo a una de las principales arterias de la capital tabasqueña, de inmediato llegó la policía de tránsito, después la policía preventiva, pero ningún empleado de la compañía de luz, mucho menos algún funcionario del gobierno estatal o municipal que pudiera interceder por los afectados.

“La verdad un gobierno, pero malo, este Javier May no nos apoya, pero en absolutamente nada, al contrario, si nos puede dar nos da hasta con la cuchara, este gobierno es el peor gobierno que hemos tenido, igual con respecto a nivel general, la presidenta, esa es menos que no apoya en nada, nada más se dedica a estar dando según dinero y nos está perjudicando a todos, a todos en general”, comentó Sandra Bautista, inconforme.

Y mientras los servicios básicos cada vez peores, se presentan ante ello protestas y reclamos, se acumulan, sin respuesta, sin soluciones reales.