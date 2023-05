‘Tampongate': Así fue la llamada entre Carlos y Camila que escandalizó a Reino Unido

Si tú quisieras tener una conversación de alto contenido sexual con una persona que te gusta mucho, ¿qué tipo de metáfora usarías para expresárselo? Esta es una pregunta que ha rondado la mente de millones de hombres y mujeres a través de la historia y, aunque cueste creerlo, hay quiénes que usan palabras o términos peculiares. Este fue el caso de Carlos y Camila.

Explícito, se ajusta perfectamente a la metáfora que utilizó el principe Carlosal hablar secretamente por teléfono con Camila Parker, por el año 1989. En ese entonces, el principe sostenía una relación extramatrimonial mientras estaba casado con la princesa Lady Di con quien llevaba 8 años de casado.

Durante una llamada clandestina que Carlos sustuvo con Camila, el príncipe decidió usar una metáfora poco usual para expresar el sentimiento que tenía de querer compartir más tiempo ella tanto. Para ello, usó el término “tampax”, una marca de tampones.

¿Qué es el ‘tampongate’, la llamada íntima entre Camila y Carlos de Inglaterra?

El ´tampongate´ consistó en la polémica conversación íntima que sostuvieron el príncipe Carlos y Camila al finalizar la década de los 80´s. El origen de la grabación es bastante discutido debido a que algunos señalan que fue una interceptación ilegal. En esta llamada, que duró más de seis minutos, el príncipe le expresa a la ex duquesa de Cornwall que le gustaría “vivir dentro de sus pantalones como un tampón” mientras fantaseaban estando juntos.

Aunque la llamada fue grabada en 1989, se filtró a la prensa británica en 1993, tres meses después de la separación de Carlos con Lady Di. Tiempó después, ella confirmaría que esta fue una de las causas de su separación con el principe.

¿Qué decían Carlos y Camila en la polémica llamada?

La transcripción de la llamada acaparó todas las portadas de los medios más importantes del Reino Unido. El 17 de enero de 1993, uno de los secretos más importantes del hijo mayor de la Reina Isabel II, veía la luz del día y se volvería el tema de conversación principal por varios años. La palabras del escándalo se resumen en el siguiente fragmento:

Carlos: ¡Oh, para! Quiero sentir mi camino a lo largo de ti, todo sobre ti y arriba y abajo y dentro y fuera...

Camila: ¡Oh!

Carlos: Sobre todo dentro y fuera.

Camila: Oh, eso es justo lo que necesito en este momento.

Carlos: ¿Lo es?

Carlos: ¿Y yo? El problema es que te necesito varias veces a la semana.

Camila: Mmmm, yo también. Te necesito toda la semana. Todo el tiempo.

Carlos: Oh, Dios. Viviré dentro de tus pantalones o algo así. Sería mucho más fácil.

Camila: (Ríe) ¿En qué te vas a convertir, en un par de bragas? (Ambos ríen). Oh, vas a volver como un par de bragas.

Carlos: O, Dios no lo quiera, en un Tampax. ¡Qué mala suerte! (Risas)

Camilla: ¡Eres un completo idiota! (Qué idea tan maravillosa.

Carlos: Mi suerte es que me tiren por el retrete y siga dando vueltas eternamente, sin bajar nunca.

Camilla: ¡Cariño!

Carlos: Hasta que pase el siguiente.

Camilla: Quizá podrías volver en forma de caja.

Carlos: ¿Qué tipo de caja?

Camilla: Una caja de Tampax, así podrías seguir adelante.

Carlos: Es verdad.

¿Cómo se conocieron Camila y Carlos?

Carlos y Camila se conocieron a principios de 1970. Él tenía 22 y ella 24. El inicio de su historia de amor tiene dos versiones: un partido de polo en Windsor Great Park y una fiesta. Sin embargo, después de conocerse comenzaron a salir.

Su relación se enfrió cuando Carlos se unió a la Marina Real y tuvo que distanciarse de ella debido a su nuevo rol en la milicia. Durante su ausencia, Camila se enamoró de Andrew Parker Bowles con quién se casó en 1975 y tuvieron dos hijos.

El principe, al regresar de su servicio militar y tras varios años, se casó con Lady Di en 1981. Su matrimonio duró 12 años, hasta su separación en 1993.

Después de la confirmación de la relación extramatrimonial de Carlos y Camila, y la repentina muerte de la princesa de Gales, la nueva pareja decidió hacer público su romance en 1999. Luego de seis años de relación, anuncian su compromiso en 2005 y meses después se casan. A la fecha, siguen juntos.