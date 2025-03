‘Tareas ocasionales’, polémica propuesta en Congreso de Guerrero para combatir el estrés académico

En el Congreso de Guerrero se propuso una iniciativa para disminuir la cantidad de tareas que se les deja a los niños. Esta propuesta fue hecha por la diputada morenista, Araceli Ocampo Manzanares, quien a su decir, esta medida ayudaría a combatir el estrés académico pues, les quita el tiempo para disfrutar su niñez.

Padres de familia no aprueban iniciativa de disminuir las tareas de los niños de Guerrero

La iniciativa sigue bajo revisión de diputados locales y, ante la controversia, no ha sido bien vista por padres de familia; pero, ¿Cómo surgió esta iniciativa de disminuir las tareas de los niños de Guerrero?

“Un día, estando en recorrido en territorio, surge esta iniciativa en relación en materia educativa. Un menor, con frustración y con coraje, me decía que, pues las tareas no deberían de ser tan estresantes, que las niñas y los niños deberían de disfrutar su niñez”, detalló la diputada.

Y es que, a decir de Araceli Ocampo Manzanares, las tareas pueden quitar el tiempo de disfrutar la propia niñez de los alumnos.

“El estrés académico crónico puede tener consecuencias devastadoras en la vida de un niño o niña, puede afectar su salud física y mental, su capacidad de aprendizaje, sus relaciones sociales y su autoestima.

“Además, puede generar problemas de conducta y aumentar el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión en la edad adulta. Les impiden disfrutar de actividades recreativas, pasar tiempo con sus amigos y familiares”, agregó.

Guerrero: ¿Combatir estrés académico con menos tareas?|Pexels

Esta iniciativa, hasta el momento, no ha tenido el eco esperado por madres y padres de familia en Guerrero. ¿Por qué los padres de familia no aprueban que la iniciativa de disminuir las tareas de los niños?

“Tienen que dejarle los maestros porque, si no, los niños se van a imponer a no hacer nada en la casa"; declaró una madre de familia que no está a favor de esta propuesta.

“Si no les dejan tarea, entonces también cómo van a avanzar los niños. Hoy, actualmente, los niños no quieren trabajar, no quieren darse a la tarea de investigar, nada quieren hacer, quieren que todo les lleven a las manos. Es una manera también de que los vayamos reteniendo, a lo mejor en su aprendizaje, pero yo sí veo mal eso, pero bueno, cada quien”, agregó otra inconforme.

Para llevar a cabo esta medida se propone modificar el artículo 9 de la ‘Ley 464' de educación en Guerrero, de limitar las tareas escolares. Esta iniciativa sigue bajo revisión de diputados locales en medio de opiniones divididas.

