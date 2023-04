Nueva tarifa del transporte foráneo en Edomex; aquí te damos los detalles

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) ha informado que a partir del primero de abril hubo un ajuste en las tarifas de ocho líneas de transporte foráneo que operan en el Estado de México (Edomex).

Ante esta noticia, hay usuarios que manifestaron su inconformidad, pues afirman, el aumento de la tarifa representa un golpe a la economía de los mexiquenses que utilizan de manera frecuente el transporte foráneo.

“Yo los fines de semana trabajo y voy con lo justo. Por ejemplo, en mi trabajo no me aumentan, yo les puedo decir oye subió el pasaje ¿crees que me puedas aumentar el sueldo? pues no, es algo que no puedo hacerlo constantemente"; dijo Luis Diego desde Toluca, quien es usuario de transporte foráneo.

El incremento a la tarifa tomó por sorpresa a algunos viajeros. Es el caso de Dariana, quien asegura, utiliza de forma constante este tipo de transporte y no contemplaba un aumento de precio.

“Al momento de comprar el boleto me dijeron: te falta, ya subió el pasaje cinco pesos, tres pesos creo. Traía exacto el pasaje y tuve que ir al cajero a sacar más dinero para completar"; detalló Dariana Sánchez, usuaria de transporte foráneo.

La Canapat informó que el ajuste a las tarifas se debe al aumento en los servicios de los que depende la misma. Odilón López, el delegado en el Edomex, dijo: “El ajuste, porque ni siquiera es un aumento, después de toda la cascada de aumentos que ha habido de servicios, de impuestos, de peaje, de combustible, de refacciones y de todas estas necesidades, es un tema inflacionario muy fuerte en el mundo”.

¿Cuáles son las nuevas tarifas del transporte foráneo en Edomex?

Asimismo, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en Edomex indicó que los ajustes de las empresas oscilan entre el dos y el cinco por ciento.

Las empresas transportistas involucradas en el aumento de tarifas dieron a conocer la entrada en vigor de esta medida. Una de ellas fue Caminante, quien a través de redes sociales informó el costo de las tres rutas que cubre: México-Toluca, México-Atlacomulco y México-El Oro.

Estimados usuarios, los cambios de tarifa en algunas rutas a partir del 1 de Abril de 2023. pic.twitter.com/1HsM1OMhYx — Caminante (@tmtcaminante) March 31, 2023

En el caso de la ruta México-Toluca, el aumento de la tarifa es de cinco pesos, pues hasta el mes de marzo era de 85 pesos, y el nuevo costo es de 90 pesos. Dicha ruta tiene como terminales la colonia Observatorio en Ciudad de México, y Toluca, la capital del Edomex.

En el caso del grupo Flecha Roja, la ruta Observatorio-Toluca es de 80 pesos, el libramiento de la México-Ixtapan de la Sal está en 76 pesos y en la ruta San Mateo Atenco-Naucalpan la tarifa es de 91 pesos.

Hay que recordar que a mediados de febrero de este año aumentó la tarifa de la cuota de las autopistas mexiquenses, por ello, la Canapat informó que iban a solicitar un ajuste en el precio del boleto de los viajeros.

Asimismo, el año pasado se produjo un aumento a la tarifa del transporte foráneo en Edomex, precisamente al inicio del periodo vacacional de Semana Santa y con similares argumentos.