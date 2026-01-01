Tarjeta Dorada de Trump; ¿cuáles son los beneficios para quien la tramite?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presentó en 2025 una “ tarjeta dorada ”, un documento con el cual incentiva que millonarios de todo el mundo realicen inversiones en la Unión Americana a cambio de beneficios migratorios.

El mandatario lo presentó como una vía rápida para los interesados en agilizar una solicitud de residencia, o para empresarios que busquen llevar talento del extranjero a territorio estadounidense.

Requisitos y costos: ¿cómo obtener la residencia legal con un millón de dólares?

La tarjeta dorada acelera el camino a la ciudadanía de Estados Unidos. Trump promete procesar solicitudes “en tiempo récord”.

Los interesados deberán pagar una “tarifa de procesamiento” del Departamento de Seguridad Nacional por una suma de 15 mil dólares y, tras ser aprobados por una revisión de antecedentes, deberán hacer una contribución de un millón de dólares con el fin de obtener la residencia legal en Estados Unidos, señala el sitio web oficial de la tarjeta dorada.

Visas EB-1 y EB-2: el marco legal detrás de la nueva estrategia de Donald Trump

La tarjeta dorada otorga una visa EB-1 o EB-2, la cual brinda al titular una visa de empleo asignada a personas extranjeras con habilidades “extraordinarias” o “excepcionales”.

No obstante, el trámite no es instantáneo. Al tramitarla, tras una semana los aspirantes deberán presentarse a una entrevista. Además, es posible que les apliquen costos adicionales del Departamento de Estado, dependiendo del solicitante.

También los aspirantes deberán presentar cualquier documento adicional que les soliciten las autoridades migratorias.

Tarjeta platino vs. tarjeta dorada: beneficios fiscales y estancia sin impuestos

Además de la tarjeta dorada, el gobierno de Donald Trump anunció la Tarjeta Platino, la cual promete que por el pago de 15 mil dólares, una tarifa de procesamiento del Departamento de Seguridad Nacional, así como por una contribución de 5 millones de dólares, los extranjeros interesados podrán pasar hasta 270 días en la Unión Americana sin pagar impuestos estadounidenses sobre ingresos generados en dicho país.

Sin embargo, dicha opción aún no está disponible y el sitio oficial invita a los aspirantes a registrarse en una lista de espera para aquellos interesados.