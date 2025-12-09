Trump amenaza con impuesto adicional a México si no entrega agua

El presidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para acusar a México de incumplir gravemente el Tratado Integral de Aguas que rige la relación bilateral. Según Trump, esta violación está afectando seriamente a los cultivos y el ganado en Texas, por lo que amagó con imponer un impuesto adicional a nuestro país.

Trump aseguró que México aún debe a Estados Unidos más de 800 mil acre-pies de agua por no cumplir con sus obligaciones en los últimos cinco años. Esta escasez ha empeorado los problemas de agua en Texas y ha contribuido a cientos de millones de dólares en pérdidas para los agricultores estadounidenses.

“Mexico continues to violate our comprehensive Water Treaty, and this violation is seriously hurting our BEAUTIFUL TEXAS CROPS AND LIVESTOCK… Mexico has an obligation to FIX THIS NOW.” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/m4V1KEW0Lm — The White House (@WhiteHouse) December 8, 2025

Trump pone ultimátum a México

En su mensaje, Donald Trump estableció un ultimátum claro a México. Exigió que libere 200 mil acre-pies de agua antes del 31 de diciembre, y que el resto de la deuda sea entregada poco después.

Trump indicó que, hasta el momento, México no está respondiendo a esta solicitud, lo que considera "muy injusto" para los agricultores estadounidenses que necesitan desesperadamente el agua. Afirmó que México tiene la obligación de solucionar este problema "AHORA".

Trump amenaza con aranceles a México

Para presionar al gobierno mexicano, Trump anunció que autorizó la documentación para imponer un arancel del 5% a México si el agua no es liberada "INMEDIATAMENTE".

La amenaza del arancel busca forzar el cumplimiento del Tratado de Agua de 1944 . El presidente advirtió que "cuanto más tarde México en liberar el agua, más se perjudicarán nuestros agricultores".

🚨 Trump amaga de nuevo a México



Autoriza documentación para imponer un arancel del 5% a nuestro país si no cumple con el Tratado de Aguas pic.twitter.com/CeRMZZWNCl — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 8, 2025

Reunión entre México y Estados Unidos

A pesar de la amenaza pública, se informó que la administración de Trump ha mantenido gestiones diplomáticas para resolver el conflicto. Funcionarios de alto nivel de los Departamentos de Estado y Agricultura de EU se reunieron con sus contrapartes mexicanas para discutir pasos concretos para reducir el déficit de agua.

La reunión entre estos funcionarios fue dada a conocer por el mismo Departamento de Estado de EU el 25 de noviembre de este año.

Aunque bajo la dirección de Trump, México entregó más agua en el último año que en los cuatro anteriores combinados, el déficit total persiste. El gobierno estadounidense sigue comprometido a trabajar con México para resolver este problema por canales diplomáticos, mientras continúa evaluando todas las opciones disponibles.