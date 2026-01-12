Tarjeta Única Jalisco registro: ¿los menores pueden tramitarla y qué beneficios sí aplican?

Desde este 12 de enero, el registro de la Tarjeta Única Jalisco se ha convertido en uno de los trámites más consultados en el estado. Madres, padres y tutores buscan información clara sobre si los menores de edad pueden contar con esta tarjeta, cómo funciona el registro y qué beneficios realmente aplican cuando se trata de niñas, niños y adolescentes en Jalisco.

La Tarjeta Única Jalisco es una herramienta creada para concentrar en un solo plástico distintos apoyos sociales, servicios de movilidad y beneficios gubernamentales. Su objetivo principal es simplificar trámites, evitar registros duplicados y facilitar el acceso a programas del Gobierno de Jalisco mediante un solo registro.

¿Los menores pueden tener la Tarjeta Única Jalisco?

Sí, los menores pueden tener la Tarjeta Única Jalisco, pero el registro tiene una condición importante: el pre registro debe realizarse a nombre del padre, madre o tutor legal. Es decir, el menor queda vinculado al titular adulto, quien será responsable del trámite y del uso de la tarjeta.

Este esquema permite que los menores estén integrados a programas sociales y servicios, sin que tengan acceso directo a funciones financieras que están reservadas exclusivamente para adultos.

Qué funciones de la Tarjeta Única sí y no aplican para menores

En el caso de los menores, la Tarjeta Única Jalisco sí permite acceder a beneficios relacionados con programas sociales, apoyos del Gobierno de Jalisco y servicios como movilidad o salud, cuando así lo establezca cada programa.

Sin embargo, las funciones financieras no aplican para menores. Operaciones como depósitos, retiros de efectivo, transferencias, pagos en línea, ahorro con rendimiento o acceso a créditos quedan deshabilitadas y solo pueden ser utilizadas por el padre, madre o tutor que realizó el registro.

Cómo registrar a un menor en la Tarjeta Única Jalisco paso a paso

De esta forma, la Tarjeta Única Jalisco protege el uso responsable del plástico y garantiza que los recursos se administren de manera adecuada.

El registro de la Tarjeta Única Jalisco se realiza en línea y comienza en el portal oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx . El adulto responsable debe ingresar sus datos personales, contar con INE vigente domiciliada en Jalisco, CURP, teléfono celular y correo electrónico.

Una vez concluido el registro, el sistema envía un correo de confirmación con la cita asignada. En la fecha indicada, el titular debe acudir al módulo correspondiente, entregar el comprobante y recibir la Tarjeta Única Jalisco.

La vigencia de la tarjeta es hasta 2030 y, a partir de 2026, este plástico será el medio principal para concentrar los apoyos sociales en Jalisco.

Con este modelo de registro, la Tarjeta Única Jalisco busca facilitar trámites, reducir filas y permitir que también los menores formen parte de los beneficios, siempre bajo la supervisión de un adulto responsable.