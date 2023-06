Tatuajes: característica para identificar cuerpos en Jalisco

Nunca los tatuajes fueron tan importantes. De acuerdo con el portal del sistema de información sobre víctimas de desaparición, en Jalisco hay 14 mil 41 mujeres y hombres desaparecidos, cifra que corresponde al 30 de abril de 2023.

Las fichas de búsqueda de cada caso señalan edad, características físicas y señas particulares de la persona; es entonces donde se mencionan los tatuajes de las personas desaparecidas.

En Jalisco vive Armando Villanueva López, quien lleva tres años apoyando a familias que buscan a sus seres queridos; ya sea porque fueron víctimas de desaparición forzada, o porque salieron a trabajar y nunca más regresaron a casa.

A través de fotografías, Armando toma anotaciones de los tatuajes que presentan los cuerpos o los restos humanos localizados en fosas clandestinas. Es en ese instante donde la tinta en la piel es pieza clave para avanzar en la identificación.

“Sí, claro; ahorita ya los tatuajes son algo necesario para que -dios no lo quiera- cuando te encuentres en una situación así te puedan identificar a través de tus tatuajes porque es lo único que se puede ver. Es más difícil identificar un cuerpo sin tatuajes, mucho más difícil"; comentó para Fuerza Informativa Azteca, Armando Villanueva.

Entre las señas particulares de las víctimas, peritos buscan tatuajes para identificarlas

Este joven ha participado en un centenar de búsquedas en campo, lo ha hecho en municipios de Jalisco como Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, lugares donde ha apoyado a colectivos y a madres buscadoras.

Gracias a los tatuajes en los cuerpos de las víctimas, las familias logran localizar los restos de sus seres queridos, pues cada tatuaje tienen características propias, ya sea de diseño, color o la parte del cuerpo en la que son plasmados.

“Después de tanto tiempo empiezas a aprender, a reconocer los cuerpos mediante los tatuajes que tienen. Yo últimamente he ayudado a localizar a sus familiares, a personas por medio de los tatuajes porque estoy en las fosas, veo los cuerpos, hago anotaciones de los tatuajes, de las prendas que están sacando de alguna fosa y alguna característica"; agrega el hombre que identifica cuerpos a través de los tatuajes.

Armando tiene 25 años de edad y los últimos tres los ha dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, una tarea que asegura es nada sencilla.

“A veces sí me siento triste, impotente por no poder ayudar a todas las personas que me buscan, a contestar los mensajes; sí trato de contestar los mensajes pero me duermo muy tarde a veces. Me hago bolas de tantas personas a las que les tengo que contestar sus mensajes, de personas que están buscando a sus familiares"; concluyó Armando Villanueva.

Los tatuajes, muchas veces satanizados por un sector de la sociedad, tienen un lado positivo: la identificación de cuerpos.