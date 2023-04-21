¿Dónde está Tayikistán, el país que compró el avión presidencial de México?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó a través de sus redes sociales la venta del avión presidencial al país Tayikistán por la cantidad de mil 658 millones 684 mil 400 pesos; el anunció fue celebrado en redes sociales, sin embargo, despertó la duda sobre dónde se encuentra dicha nación, y cuál es su actividad económica.

El avión presidencial lo adquirió el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en 2012 cuando autorizó la compra del Boeing 787-8, mismo que se tenía contemplado dentro del Paquete Presupuestal para el ejercicio fiscal, posteriormente, el priísta Enrique Peña Nieto le dio uso durante su sexenio en donde le realizó ajustes, tanto de ingeniería y sistemas como de estructura.

¿Dónde queda Tayikistán, que compró el avión presidencial?

Hasta el momento AMLO no especificó cuánto tiempo tiene Tayikistán para llevarse el avión, aunque agregó que en la próxima semana informará con detalle cómo se dio la transacción y los costos que tenía mantener el “José María Morelos y Pavón”.

¿Dónde está Tayikistán, el país que compró el avión presidencial?

¡La pregunta del millón! Tayikistán se encuentra situado en Asia Central y cuenta con una población de 10 millones de personas en una extensión de 144 mil 100 kilómetros cuadrados; entre sus límites colinda con Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán y Pakistán, naciones que se han visto en conflicto durante los últimos años.

Su capital es Dusambé, y se rigen bajo la moneda Somoni Tayiko desde el 30 de octubre del 2000 cuando sustituyó como unidad monetaria del país al rublo tayiko.

Tayikistán: ¿Quién es el presidente?

La historia del país asiático aún es corta, pues, Emomalí Rahmón,se convirtió en el tercer presidente de Tayikistán, cuando en 1992 las votaciones lo llevaron al cargo, para el 2006 se vivieron las últimas elecciones presidenciales y nuevamente ganó.

Las elecciones presidenciales en Tayikistán han sido constantemente criticadas por observadores internacionales debido a que consideraban que se ha buscado favorecer al partido gobernante; sin embargo, es importante destacar que los habitantes de la nación vivieron durante sesenta años tras el régimen soviético.

Informo al pueblo de México que hoy se celebró el contrato de compra-venta del avión presidencial. El gobierno de Tayikistán depositó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, de conformidad con el avalúo oficial, a la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Este dinero… pic.twitter.com/ILw0IDlSn6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 21, 2023

¿Cuál es la principal actividad económica de Tayikistán?

Tayikistán es el país más pobre de las antiguas repúblicas soviéticas, pues actualmente posee un Producto Interno Bruto per cápita de 15 mil 7346 pesos, mismos que proceden, en su mayoría del sector agrícola.

Ante ello, la actividad económica del país está dominada por la producción de aluminio y algodón, así como de las remesas que envían los tayikos que trabajan en el extranjero; otra de las principales bases económicas de Tayikistán es la agricultura, misma que divide en dos sistemas: