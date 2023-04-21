¡Se va a Tayikistán! AMLO concreta venta del avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el cierre de la venta del avión presidencial concretada por el Gobierno de Tayikistán por un depósito de mil 658 millones 684 mil 400 pesos (92 millones de dólares).

Se trata del avión presidencial “José María Morelos”, una aeronave tipo Boeing 787-8 con matrícula XC-MEX, adquirido en el 2012 y empleada por el Gobierno del Enrique Peña Nieto a lo largo de su administración.

La venta fue concretada por el Gobierno de AMLO tras cuatro años de negociaciones; “Vaya que nos costó encontrar un cliente”, expresó el presidente al dar a conocer la noticia.

Fue durante un video publicado en las redes sociales del presidente, en compañía de Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional (Sedena); Ernesto Prieto, del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y Jorge Mendoza, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que se informó sobre la venta de la aeronave.

¿En qué se utilizará el dinero por la venta del avión presidencial?

De acuerdo con AMLO, el Gobierno de Tayikistán será el nuevo dueño del avión presidencial “José María Morelos”, luego de realizar un depósito de mil 658 millones 684 mil 400 pesos la cuenta del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

“Estamos contentos, estamos como los ‘nuevos ricos’ que compran un yate o un avión como este, y son felices solo el día que lo estrenan y el día que lo venden” AMLO

El titular de Banobras, Jorge Mendoza, afirmó que el precio cumple con el avalúo que hizo el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y con ello se ahorrarán 332 millones de pesos en intereses.

Por su parte, AMLO informó que los recursos se usarán para construir dos hospitales de 80 camas en Tlapa, Guerrero, y en Tuxtepec, Oaxaca. Además, especificó que estos centros del sector Salud serán construidos por ingenieros militares.

Informo al pueblo de México que hoy se celebró el contrato de compra-venta del avión presidencial. El gobierno de Tayikistán depositó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, de conformidad con el avalúo oficial, a la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Este dinero… pic.twitter.com/ILw0IDlSn6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 21, 2023

Jorge Mendoza agregó que la transacción generará ahorros para el pueblo de México, ya que no tendrá que pagar cerca de 332 millones de pesos de intereses por arrendamiento.

Gobierno de Tayikistán es el nuevo dueño del avión presidencial

El Gobierno de Tayikistán tienen 10 días para trasladar el Boeing 787-8 con matrícula XC-MEX al país asiático que tiene fronteras con Afganistán, China, la República Kirguisa y Uzbekistán.

Tayikistán es un país asiático que adquirió la aeronave a través de su comité estatal de inversiones y administración de propiedades. La nación se encuentra dirigida por Emomalí Sharípovich Rahmón, presidente desde 1994, que ha sido reelecto en cuatro ocasiones.