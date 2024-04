¿A qué hora se estrena ‘The Tortured Poets Department’, el nuevo álbum de Taylor Swift?

¡La industria musical regresó! Taylor Swift está lista para comenzar una nueva era con el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, titulado ‘The Tortured Poets Department', pero ¿cuándo se estrenará?

‘The Tortured Poets Department', pinta a ser uno de los álbumes más exitoso de Taylor Swift, ya que cuenta con colaboraciones de alto nivel, en las que la cantante unirá su voz con artistas como Post Malone y Florence and the Machine.

¿A qué hora se estrena ‘The Tortured Poets Department’?

¡Que comience la cuenta regresiva! La cantante estadounidense compartió que su décimo álbum de estudio saldría a la luz en el mes de abril, pero ¿cuándo y a qué hora se estrena?

‘ The Tortured Poets Department ’ llegará a las plataformas digitales este 18 de abril 2024 a las 23:00 horas , tiempo de México.

El décimo álbum de Taylor Swift cuenta con un total de 16 canciones y 4 bonus tracks en las distintas versiones del disco; entre las canciones más esperadas están Fortnight, The Tortured Poets Department, Florida!!! y So Long, London.

Estreno de ‘The Tortured Poets Department’ viene con video musical

A través de sus redes sociales, la cantante estadounidense, compartió un video en el que se puede observar un edificio abandonado denominado The Tortured Poets Department, de acuerdo con los fans de la cantante, pero ¿por qué es un vistazo al nuevo álbum?

En este video, en el que se puede escuchar el rechinado de las puertas, el trazo de lápiz en papel y el sonido de una maquina de escribir, la cantante anunció el estreno de un video musical, el cual se estrenará este 19 de abril 2024 a las 8:00 pm hora ET.

¿'The Tortured Poets Department’ es para Joe Alwyn?

¡Pistas aquí y allá! El lanzamiento del décimo álbum de Taylor Swift se ha caracterizado por pequeñas y misteriosas pistas que deja la cantante en cada anunció de este nuevo proyecto, por lo que muchos fanáticos se preguntan si este álbum es para Joe Alwyn, pareja de la cantante por seis años.

Aunque el álbum se estrene casi un año después de que Taylor Swift y Joe Alwyn anunciaran su ruptura, no hay nada que confirme que el disco es para él; sin embargo, recordemos que la cantante suele inspirarse en su vida personal para la creación de cada uno de sus discos.