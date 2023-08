¿Qué canciones sorpresa podría cantar Taylor Swift en México?

Taylor Swift ofrece esta semana en México las primeras fechas de la fase internacional de la gira The Eras Tour y una de las mayores dudas que tienen los fanáticos es cuáles serán las canciones sorpresa que interpretará en el Foro Sol.

La estadounidense se presentará en la Ciudad de México del jueves 24 al domingo 27 de agosto. Swift terminó su gira por Estados Unidos el pasado 9 de agosto con su concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Tras conquistar Estados Unidos con The Eras Tour, La intérprete de Blank Space se presentará para sus fans en México, Brasil y Argentina. Luego viajará a Asia, Australia y más de 10 países de Europa.

En cada una de sus presentaciones, Taylor Swift tiene un setlist determinado para sus presentaciones, donde recorre los mayores éxitos de su carrera, y la lista ha tenido ligeros cambios con el paso de las presentaciones.

Además, en cada concierto de The Eras Tour, la cantautora tiene dos canciones sorpresa, que selecciona de los nueve álbumes de estudio que ha grabado en los últimos 16 años. Algunas de las que ya interpretó son Mean, Fifteen, Back To December y Dear John, algunas de las canciones que la llevaron al estrellato.

Son pocas las canciones sorpresa que repitió durante las presentaciones que ofreció en Estados Unidos, como Maroon, Our Song y You’re On Your Own, Kid.

Setlist de Taylor Swift para The Eras Tour 2023

Durante su última parada por Estados Unidos, en el SoFi Stadium, este fue el setlist que interpretó y que es probable que repita en México:

Lover

- Miss Americana & The Heartbreak Prince

- Cruel Summer

- The Man

- You Need To Calm Down

- Lover

- The Archer

Fearless

- Fearless

- You Belong With Me

- Love Story

Evermore

- ‘tis the damn season

- No body, no crime

- Willow

- Marjorie

- Champagne problems

- Tolerate it.

Reputation

- … Ready for it?

- Delicate

- Don´t Blame Me

- Look What You Made Me Do

Speak Now

- Enchanted

- Long Live

Red

- 22

- We Are Never Ever Getting Back Together

- I Knew You Were You Trouble

- All Too well (10 minutes version)

Folklore

- The 1

- Betty

- The last great american dynasty

- August

- Illicit affairs

- My tears ricochet

- Cardigan

1989

- Style

- Blank Space

- Shake It Off

- Wildest Dreams

- Bad Blood

Midnights

- Lavender Haze

- Anti-Hero

- Midnight Rain

- Vigilante Shit

- Bejeweled

- Mastermind

- Karma

¿Qué canciones sorpresa podría cantar Taylor Swift en México?

Durante su gira por Estados Unidos, la cantautora tuvo 101 canciones sorpresa, de diferentes etapas de su carrera y queda la duda de cuáles podría cantar en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Los swifties ansían que una de las dos canciones sorpresa sea The Way I Loved You, una de las más queridas de su álbum Fearless.

Los admiradores de la estadounidense también han mostrado en redes sociales su deseo para que Swift intérprete Snow On The Beach junto a Lana del Rey, que la semana pasada también se presentó en la capital mexicana.

Otras canciones sorpresa que Taylor Swift no ha cantado y que están en las opciones para las presentaciones de esta semana son las siguientes:

Taylor Swift

- The Outside

- Stay Beautiful

- Mary’s Song

- A Perfectly Good Heart

- Crazier

Fearless

- Tell Me Why

- The Way I Loved You

- Change

- Untouchable

- Come In With The Rain

- Superstar

- We Were Happy

- That’s When

- Don’t You

- Bye Bye Baby

Speak Now

- Better Than Revenge

- Innocent

- Superman

- Electric Touch

- Foolish One

Red

- Girl At Home

- Ronan

- Babe

- Forever Winter

- Run

- The Very First Night

- Safe & Sound

- Eyes Open

1989

- Sweeter Than Fiction

Reputation

- End Game

- I Did Something Bad

- So It Goes…

- Dancing With Our Hands Tied

Lover

- I Forgot That You Existed

- Cornelia Street

- London Boy

- Soon You’ll Get Better

- Afterglow

- Me!

- It’s Nice To Have A Friend

- Only The Young

- Beautiful Ghosts

Folklore

- Epiphany

- Peace

- Hoax

- Carolina

Evermore

- Happiness

- Long Story Short

- Closure

- It’s Time To Go Renegade

Midnights

- Labyrinth

- Sweet Nothing

- Bigger Than The Whole Sky

- Paris

- Glitch

- Dear Reader

- You’re Losing Me