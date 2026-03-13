Esta tecnología ayudará a comprobar que los votantes ven todas las películas para votar en los Premios Oscar 2026

¡A disfrutar de los premios! La Academy of Motion Picture Arts and Sciences implementará nuevas reglas en los Premios Oscar 2026 para garantizar que los votantes realmente vean todas las películas nominadas antes de emitir su voto en la ronda final.

El organismo anunció que utilizará herramientas tecnológicas y controles dentro de su plataforma interna de proyección para verificar que los miembros hayan visto los filmes de cada categoría antes de participar en la votación.

¿Qué es Academy Screening Room?

La Academy of Motion Picture Arts and Sciences anunció cambios en las reglas de votación de los Premios Oscar con el objetivo de garantizar que los miembros que participan en la elección de los ganadores realmente vean todas las películas nominadas.

Como parte de esta medida, los votantes deberán comprobar que vieron cada una de las producciones que compiten en una categoría antes de poder emitir su voto en la ronda final.

La Academia utilizará su plataforma interna de streaming, Academy Screening Room, un sistema exclusivo para los miembros donde pueden ver las películas elegibles.

Esta herramienta permite registrar cuándo una persona reproduce y completa la visualización de un filme, lo que facilita verificar que cumplió con el requisito antes de acceder a la boleta de votación.

Con esta medida, la Academia busca reforzar la transparencia del proceso de votación y asegurar que las decisiones se tomen después de haber visto todas las producciones nominadas.

¿Cuándo y dónde ver los Premios Oscar 2026?

Saca las palomitas y disfruta de la 98° edición de los Premios Oscar que se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo de 2026 y podrá seguirse en México a través del canal Azteca 7.

El público aficionado tendrá la oportunidad de disfrutar la transmisión EN VIVO y completamente GRATIS, para conocer a los ganadores de una de las ceremonias más importantes del cine a nivel mundial.