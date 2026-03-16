Oscar 2026: Los millonarios costos de producción de las cintas nominadas a ‘Mejor Película'; ni ‘Frankenstein’ pudo superar a ‘F1'

La 98° edición de los Oscar 2026 puso bajo los reflectores a las cintas que lograron cautivar a la Academia con una mezcla de efectos visuales, guiones brillantes y estrellas de primer nivel, pero ¿cuánto gastaron en la creación de las cintas nominadas a 'Mejor Película'? en los premios de La Academia. Dos cintas "tiraron la casa por la ventana con costos de producción millonarios que superaron a Sinners y Frankenstein.

Estos son los costos de las cintas nominadas a 'Mejor Película' en los Oscar 2026

Las cintas nominadas a 'Mejor Película' en los Oscar 2026 apostaron todo a efectos visuales, guiones brillantes y estrellas de primer nivel, gastando millones de pesos en su producción, pero ¿cuánto costo hacer estos largometrajes?

F1

Entre 200 y 300 millones de dólares.

La película fue protagoniza por Brad Pitt y contó con la participación de Appe TV como colaboradora. El filme logró recaudar $631 millones de dólares.

One Battle Afther Another

$130 a $175 millones

La producción más cara de Paul Thomas Anders. Contó con la participación de Leonardo Di Caprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y Teyana Taylor.

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Frankenstein

$120 millones

El filme fue protagonizado por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, logrando ganancias superiores a los $20 millones.

Sinners

$100 millones

La cinta tuvo un gran éxito en taquilla, además de contar con 16 nominaciones a los premios Oscar 2026. La película fue protagonizada por Michael B. Jordan.

Marty Supreme

70 millones de dólares

El file, protagonizado por Timothée Chalamet logró recaudar $102 millones, además de sumar9 nominaciones al Oscar 2026.

Bugonia

$55 millones

La película más cara del director Yogos Lathimos.

Hamnet

Entre $30 a $35 millones

Aunque no recibió las ganancias esperadas, la película recibió elogios de la crítica.

Train Dreams

$10 millones

La cinta fue elogiada como un "milagro de presupuesto moderado" debido al alto nivel visual. El filme cuneta con cuatro nominaciones al Oscar 2026.

Sentimental Value

$8 millones

El filme cuenta con una subvención de 2000.000 esuros de la Junta Federal de Cine de Alemania, además 300.000 euros adicionales de otros fondos alemanes.

The Secret Angent

$1.4 millones

Este filme además de estar nominado como 'Mejor Película', también concursa por la 'Mejor Película Internacional'.

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¿Cuál es la película más costosa nominada a los Oscar 2026?

¡Tiraron la casa por la venta! La película más cara de los Premios Oscar 2026 fue F1, considerada la producción más ambiciosa de Apple TV+, contando con un presupuesto de entre $200 a 300 millones de dólares.

Gran parte de este presupuesto se destino a filmar en Grandes Premios reales con autos de carreras adaptados, además de cámaras con tecnología de última generación.

¿Cuál es la cinta favorita a ganar 'Mejor Película' en los Oscar 2026?

El filme 'Sinners', es el favorito para 'Mejor Película' en los Premios Oscar 2026, además de contar con la mayor cantidad de nominaciones, superando a Titanic y La La Land.