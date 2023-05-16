Científicos hallan agua en un cometa con ayuda del telescopio James Webb

Científicos que emplearon el telescopio espacial James Webb hallaron agua en un cometa ubicado en el cinturón de asteroides de nuestro Sistema Solar, lo cual detona diversas interrogantes sobre el universo.

El cometa 238P/Read no contaba con bióxido de carbono detectable. Sin embargo, con ayuda del Espectrógrafo Infrarrojo del telescopio, los científicos encontraron vapor de agua.

“Con las observaciones del telescopio Webb sobre el cometa Read, ahora podemos demostrar que el agua en forma de hielo del Sistema Solar primigenio puede estar preservada en el cinturón de asteroides”, afirmó el astrónomo Michael Kelly, uno de los científicos que lideró el estudio.

Sin embargo, queda la duda sobre por qué el telescopio no percibió el bióxido de carbono. Este gas típicamente está presente en un 10% en el material volátil que puede ser vaporizado por el calor del Sol.

Los especialistas tienen dos posibles hipótesis: una es que el cometa tenía bióxido de carbono cuando se formó, pero lo ha perdido con el paso del tiempo al “estar en el cinturón de asteroides puede ser la causa. El bióxido de carbono se vaporiza más fácil que el agua congelada y podría filtrarse por miles de millones de años”, sentenció el especialista.

La segunda explicación posible es que el cometa se haya formado en una zona especialmente cálida del Sistema Solar, donde no había bióxido de carbono disponible. El análisis quedó publicado en la revista especializada Nature.

¿Dónde se encuentra el telescopio espacial James Webb?

El telescopio espacial James Webb está en una distancia de más de 1.5 millones de kilómetros de nuestro planeta. Eso equivale a cerca de cuatro veces la distancia hacia la Luna.

Este telescopio es el más grande y poderoso que jamás haya sido enviado al espacio exterior. La Agencia Espacial Europea empleo un servicio de lanzamiento y desarrolló el espectrógrafo instalado, con apoyo de Institutos Europeos, la Universidad de Arizona y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, por sus siglas en inglés.

