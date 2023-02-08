Telescopio Webb capta por error un asteroide de un tamaño jamás visto

Por "error" el telescopio espacial James Webb habría captado un asteroide de un tamaño jamás visto y completamente desconocido hasta ahora, que podría ayudar a explorar otros cuerpos rocosos revolucionarios para el estudio del espacio que nos rodea.

El descubrimiento estuvo a cargo de un equipo internacional de astrónomos europeos, entre los que se encuentran investigadores de la Universidad de Alicante (UA), que utilizan el telescopio espacial James Webb (JWST) de la NASA para estudiar la formación y evolución del Sistema Solar.

De acuerdo con la investigación, el equipo detectó por casualidad un objeto intruso, ubicado entre Marte y Júpiter, a través de calibración MIRI (Mid-InfraRed Instrument), basada en longitudes de onda infrarrojas, al enfocar el instrumento sobre el asteroide del cinturón principal (10920) 1998 BC1, descubierto originalmente en 1998, para tomar imágenes de calibración.

Así es el asteroide de tamaño jamás visto por la NASA

El objeto localizado por el telescopio James Webb, tiene un tamaño aproximado entre 100 y 200 metros de diámetro, algo parecido al Coliseo de Roma, lo que lo convierte "probablemente el asteroide más pequeño observado hasta la fecha" dentro del cinturón principal de asteroides.

Coliseo de Roma iguala al asteroide de tamaña jamás visto por la NASA|Pexels

Este descubrimiento es sumamente importante debido a que este tipo de objetos cósmicos tan pequeños y oscuros son increíblemente difíciles de observar. Además, el telescopio Webb hizo posible ver este objeto de unos 100 metros a una distancia de más de 100 millones de kilómetros.

Las mediciones son algunas de las primeras mediciones MIRI dirigidas al plano de la eclíptica y nuestro trabajo sugiere que se detectarán muchos objetos nuevos con este instrumento. Thomas Müller, astrónomo del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Alemania

Para confirmar que el objeto detectado es un asteroide recién descubierto, se requieren más datos de posición en relación con las estrellas de fondo de los estudios de seguimiento para restringir la órbita del objeto, lo que a su vez abre paso a novedosos descubrimientos científicos.

Según expuso el equipo internacional de astrónomos europeos, las observaciones MIRI cortas cercanas al plano del sistema solar siempre incluirán unos pocos asteroides, la mayoría de los cuales serán objetos desconocidos.

Los asteroides son los restos de la formación del sistema solar, y los astrónomos han determinado la ubicación de más de 1.1 millones de ellos a lo largo del tiempo, sin embargo, el resultado del telescopio Webb contribuiría a la detección de nuevos objetos desconocidos.