Temblores en México HOY: Se registra sismo frente a las costas de Acapulco este 30 de junio
México se ubica en el Cinturón de Fuego, por lo que nuestro país tiene una constante actividad sísmica; hoy te presentamos el reporte de temblores actualizado.
El último día de junio tuvo mucha actividad sísmica durante la madrugada, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), que reporta todos los temblores que ocurren en México; aquí te mostramos si alguno de ellos se sintió hoy, dónde ocurrieron y su magnitud.
Los estados con más sismos son Oaxaca y Guerrero; sin embargo, si la magnitud es superior a 5.0 llegan a percibirse en la Ciudad de México (CDMX), donde se activa la alerta para que las personas salgan de casa y se pongan en un punto seguro.
¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
En la capital del país, la alerta se activa cuando ocurre un temblor con magnitud cercana a 6; es por medio de altavoces que se transmite en las 16 alcaldías, para que la población cuente con segundos que pueden salvar su vida.
Si los sensores hacen una estimación inicial de energía que supera los límites preestablecidos, la alerta se activará, incluso aunque la CDMX no esté cerca del epicentro, como ocurre durante temblores fuertes en Oaxaca.
“En el caso de sismos locales no se activa la alerta sísmica, debido a la proximidad del epicentro, por lo que no hay tiempo de alertamiento”, precisó Protección Civil de CDMX.
Temblores en México HOY: Ocurre sismo frente a costas de Acapulco y otros registros este 30 de junio
¿Cuál fue la magnitud de los sismos en Acapulco?
Los datos del Sismológico confirman que durante la madrugada de hoy se registraron tres sismos frente a las costas de Acapulco, Guerrrero.
El primero fue a 26 kilómetros al este del puerto, con una magnitud de 3.4; el segundo fue a 22 kilómetros, con magnitud 3.5, y el último, a 23 kilómetros, con una magnitud de 3.1, añadió la dependencia.
Madrugada muy activa en San Marcos, Guerrero
Un total de ocho temblores ocurrieron las primeras horas de este martes cerca de San Marcos, Guerrero; este municipio se localiza a unos 59 kilómetros al sureste de Acapulco, su principal característica son sus playas poco concurridas.
La menor magnitud de los sismos que ocurrieron hoy fue de 2.1, mientras que el de mayor intensidad fue de 3.6, a 37 kilómetros de San Marcos, confirmó el Sismológico.
Cuatro sismos ocurren cerca de Oaxaca
De acuerdo con los datos del Sismológico, la madrugada de este 30 de junio se registraron cuatro sismos cercanos al estado de Oaxaca.
- A 51 kilómetros al sur de Salina Cruz, de magnitud 3.6
- A 29 kilómetros al noreste de Río Grande, de magnitud 3.0
- A 37 kilómetros al sureste de Pinotepa Nacional, de magnitud 3.7
- A 18 kilómetros al sureste de Pinotepa Nacional, de magnitud 3.3