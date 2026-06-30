Temblores en México HOY: Se registra sismo frente a las costas de Acapulco este 30 de junio

El último día de junio tuvo mucha actividad sísmica durante la madrugada, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), que reporta todos los temblores que ocurren en México; aquí te mostramos si alguno de ellos se sintió hoy, dónde ocurrieron y su magnitud.

Los estados con más sismos son Oaxaca y Guerrero; sin embargo, si la magnitud es superior a 5.0 llegan a percibirse en la Ciudad de México (CDMX), donde se activa la alerta para que las personas salgan de casa y se pongan en un punto seguro.

¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?

En la capital del país, la alerta se activa cuando ocurre un temblor con magnitud cercana a 6; es por medio de altavoces que se transmite en las 16 alcaldías, para que la población cuente con segundos que pueden salvar su vida.

Si los sensores hacen una estimación inicial de energía que supera los límites preestablecidos, la alerta se activará, incluso aunque la CDMX no esté cerca del epicentro, como ocurre durante temblores fuertes en Oaxaca.

“En el caso de sismos locales no se activa la alerta sísmica, debido a la proximidad del epicentro, por lo que no hay tiempo de alertamiento”, precisó Protección Civil de CDMX.

