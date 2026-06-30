Lluvias fuertes en Iztacalco y GAM: Cómo evitar zonas de riesgo y tráfico intenso hoy

En la mañana de este martes 30 de junio, autoridades activaron, dos alertas en la CDMX, por lluvias fuertes, lo que podría complicar la movilidad de los habitantes de la Metrópoli.

En las alcaldías, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza se activó la Alerta Naranja a partir de las siete de la mañana de este martes, en tanto, las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo se encuentra en la Alerta Amarilla.

Prevalecerá #Lluvia ligera en el Estadio Ciudad de México y sus inmediaciones, durante la próxima hora. Asimismo, se detectan #DescargasEléctricas en la zona ⬇️ pic.twitter.com/oWcTuLGM12 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 30, 2026

Afectaciones viales por lluvias fuertes en la CDMX y cierres parciales por el partido de hoy, México vs. Ecuador

Se prevé que la circulación en las inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México se ve afectada en: Calzada de Tlalpan Viaducto, Tlalpan, Anillo Periférico Sur, Calzada Acoxpa, Avenida de Imán, Avenida Santa Úrsula.

Toma en cuenta que a un lado a esto, las lluvias afectan siempre la movilización por inundaciones en las calles y avenidas. Prevalecerá lluvia ligera en el Estadio Ciudad de México y sus inmediaciones, durante la próxima hora. Asimismo, se detectan descargas eléctricas en la zona.

🟠 Se activa #AlertaNaranja en @TuAlcaldiaGAM por pronóstico de lluvias fuertes.



Para más información consulta las redes de @SGIRPC_CDMX. Mantente al tanto de las últimas actualizaciones, ante una emergencia recuerda que puedes llamar al #911. ☎️ pic.twitter.com/jCcZI2H7Fe — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 30, 2026

Cómo evitar zonas de riesgo por lluvias fuertes en la CDMX

Ante las lluvias fuertes registradas este 30 de junio de 2026, es fundamental evitar cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, priorizando siempre el uso de puentes y banquetas. En la medida de lo posible, se recomienda esperar a que la intensidad de la lluvia disminuya antes de salir, asegurando así resguardarse en lugares seguros y lejos de árboles.

Para los automovilistas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advierte sobre la formación de corrientes de agua en calles y avenidas. Por ello, se recomienda evitar transitar por zonas con acumulaciones de agua y mantenerse alerta ante posibles riesgos como la caída de ramas o lonas, lo que ayudará a prevenir accidentes y reducir la congestión vehicular.