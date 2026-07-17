Temblores en México HOY: Se registran sismos cerca de Chiapas y Guerrero este 17 de julio

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer cuántos temblores han ocurrido en México hoy 17 de julio, con datos precisos de sus magnitudes y epicentros.

Hasta ahora, ninguno ha superado los límites preestablecidos para que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX), sumado a la distancia en que ocurrieron.