Temblores en México HOY: Se registran sismos cerca de Chiapas y Guerrero este 17 de julio
Los temblores ocurren todos los días y no se puede predecir cuál será su epicentro y magnitud; hoy se han registrado varios sismos en México, te decimos dónde.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer cuántos temblores han ocurrido en México hoy 17 de julio, con datos precisos de sus magnitudes y epicentros.
Hasta ahora, ninguno ha superado los límites preestablecidos para que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX), sumado a la distancia en que ocurrieron.
Temblores HOY en costas de Chiapas y Guerrero
Inician recorridos por fuerte sismo
La Secretaría de Protección Civil de Chiapas confirmó que luego del sismo de magnitud 7.4 se iniciaron los protocolos de monitoreo y recorridos para evaluar si hubo daños en las diferentes regiones del estado.
Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) también inició una evaluación preliminar en la región donde se percibió el temblor.
Fuerte temblor cerca de Chiapas
Este viernes, el Sismológico compartió que las 8:48 de la mañana un temblor de magnitud 7.4 se registró a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. De acuerdo con los primeros reportes, se percibió de manera fuerte en esa entidad.
SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026
Tiembla en Chiapas
El sismo de este viernes tuvo una magnitud preliminar de 6.8, con epicentro a 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, en el estado de Chiapas.
Se reporta que el temblor se percibió como intenso en Chiapas y también llegó al Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.
#URGENTE | Se reportó un sismo de magnitud preliminar de 6.8, con epicentro en Huixtla, Chiapas.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026
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