¿Dónde está Irán? La estratégica posición que le permite influir en el precio del petróleo

El precio del petróleo ya está reaccionando a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este 28 de febrero de 2026, el mercado energético enfrenta un nuevo episodio de volatilidad tras ataques en Medio Oriente, con el crudo alcanzando niveles cercanos a los 70–73 dólares por barril, de acuerdo con reportes de Reuters.

El repunte no es casual. Irán está en una de las posiciones más estratégicas del planeta para el comercio energético, y cualquier conflicto en su territorio o alrededor impacta directamente el suministro global.

Analistas citados por Reuters advierten que, si la tensión escala, el precio podría seguir subiendo ante el riesgo de interrupciones en rutas clave.

La ubicación de Irán: el factor que mueve el precio del petróleo

Irán se ubica en Medio Oriente, con salida al Golfo Pérsico y control sobre la costa norte del Estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el transporte de petróleo.

Por esta ruta circula cerca del 20% del crudo mundial, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), citados por Reuters.

Esto significa que no sólo importa cuánto petróleo produce Irán, sino dónde está: cualquier amenaza en esa zona pone en riesgo una parte significativa del suministro global.

Producción de Irán y su peso en el mercado

Irán produce alrededor de 3 a 3.4 millones de barriles diarios, lo que representa cerca del 3% del suministro mundial, según datos retomados por Reuters.

Aunque su producción no es dominante, su combinación con la ubicación estratégica amplifica su impacto en el mercado.

#JustoAhora | Irán cierra el Estrecho de Ormuz, es una de las rutas más importantes de petróleo en el mundo | https://t.co/gOajwJ0w8V pic.twitter.com/qaRBbhjcVR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 28, 2026

Sanciones de Estados Unidos: el factor que mueve el mercado

Las sanciones impuestas por Estados Unidos han limitado la capacidad de exportación de Irán.

Tras la salida del acuerdo nuclear en 2018, Washington reactivó restricciones a la venta de petróleo iraní y sancionó a empresas que participaran en su comercialización.

Estas medidas han provocado caídas en la oferta en distintos momentos, pero también ajustes en el mercado, ya que el crudo iraní sigue llegando principalmente a Asia bajo esquemas alternativos.

Irán no sólo influye en el precio del petróleo por lo que produce, sino por el lugar que ocupa en el mapa.

Su control sobre el Estrecho de Ormuz una de las rutas más importantes del mundo convierte cualquier tensión en un riesgo inmediato para el suministro global, y en consecuencia, en un detonante directo del alza en los precios.

Por eso, en momentos de conflicto como este, el mercado energético mira primero hacia Irán.