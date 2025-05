Confirman que está prohibido compartir y repartir “acordeones” en la elección judicial

A un día de que se realice la jornada de la elección judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se prohibe la creación y difusión fisica de “acordeones” para el 1 de junio.

Cuando se dio a conocer este acuerdo del INE, hubo inconformes qye acusaron que la medida les impedía poder auxiliarse de algún instrumento o guía propia para la emisión de los votos por las diversas personas juzgadoras que aparecen en todas las boletas.

Ciudadanos pueden tener “apoyos” para votar, pero no exhibirlos durante la jornada

De forma unánime, a partir del proyecto del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, se consideró que la medida del INE no contraviene estándares constitucionales ni convencionales, ya que no restringe derechos fundamentales, pues no menciona en forma alguna que los ciudadanos no puedan concurrir a votar con ayuda de anotaciones, guías, impresiones, fotografías o cualquier otra forma de reproducción física o digital de los número o nombres por quienes sufragarán.

Sin embargo, el que puedan hacerlo con apoyos, no signfica que estén autorizados a que se porten de forma visible o que se exhiban durante la veda o durante la jornada electoral, “ya que es un acto y decisión personal de cada ciudadana y ciudadano”, consideró la Sala.

Por tanto, informó el TEPJF en un comunicado, el Consejo General del INE no se extralimitó en su actuar ni afectó desproporcionadamente el derecho a votar con libertad de la ciudadanía, porque no se le impide que cuente con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia y se identifique el número de cada una, en una elección compleja como la que se desarrolla.