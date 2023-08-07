¡Otra vez se asan! Tercera ola de calor afecta España

Una tercera ola de calor afecta desde este lunes gran parte de España, de acuerdo con meteorólogos, será muy intensa, porque aunque parezca normal que se registren más de 40°C en el verano, estas temperaturas afectarán ciudades donde no son habituales.

"Vamos a tener una ola de calor, un episodio con temperaturas muy altas en la mayor parte de España propiciado por un lado, por la estabilidad atmosférica que hace que brille el sol y caliente la superficie con fuerza, pero además, porque nos va a llegar una masa de aire de origen norteafricano muy cálida y muy seca, esto va a impulsar las temperaturas más hacia arriba", dijo Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, (AEMET).

¿Dónde afectará más la ola de calor?

Del Campo agregó que las temperaturas podrían superar los 45°C en ciudades del centro de la Península Ibérica y los 40°C en ciudades del norte de España como Burgos, Soria y Pamplona.

El meteorólogo indicó que las dos olas de calor de julio sólo afectaron el sur del país, a diferencia de la que actualmente se extiende por el territorio, "será también hacia el norte va a ser más intensa porque aunque es cierto que puntualmente en las olas de calor anteriores se llegaron a superar los 40°C grados, incluso 44°C, en esta se van a alcanzar de manera más extensa 40 o 42°C", indicó Del Campo.

Además tendrá una duración más extensa, "previsiblemente la tendremos con nosotros hasta el jueves o viernes, por lo tanto es una ola de calor de mínimo cuatro o cinco días", aseguró Del Campo.

Hará que las temperaturas mínimas se eleven y en varias ciudades se registren "noches tropicales" por encima de los 20°C o 25°C en la mitad del sur del país, centro y zona mediterránea.

¿Qué medidas tomar ante la ola de calor?

Los meteorólogos señalaron que las autoridades deben estar pendientes del riesgo por incendios forestales tanto en España como en Portugal, "hay que extremar las precauciones en ese sentido, porque el riesgo de incendios insisto va a ser muy, muy elevado extremo", destacó Del Campo.

El gobierno debe estar pendiente de la salud de las personas vulnerables al calor, "hay que intentar evitar exponerse en las horas centrales del día, en las horas de más calor, a la acción directa del sol, tener mucha precaución, estar pendientes de personas vulnerables como bebés, personas con enfermedades crónicas y personas mayores para tratar de que estén hidratados y en un lugar fresco la mayor parte del tiempo posible."