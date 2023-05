Teresa Alonso, nadadora mexicana, denunció acoso de parte de su entrenadora

Teresa Alonso, mexicana y nadadora de 26 años, rompe el silencio y habla fuertemente de su entrenadora a quien señala de acoso y Bullying, además de que ha arremetido en contra de algunas de sus compañeras.

El caso de la nadadora Teresa Alonso, recientemente alzó la voz y denunció a su entrenadora Adriana Loftus, a quien acusa de acoso y de bullying.

Alonso ha señalado que los ataques que recibió de parte de su entrenadora, le han hecho acudir al hospital. Desde el 2019 existe una denuncia ante las autoridades y no es la única que ha sido víctima.

“Fui su costal de boxeo": Nadadora Teresa Alonso quien acusa de bullying a entrenadora

Teresa Alonso ha señalado que: “Me hizo bullying, me decía gorda, chapara y piernas cortas”, la nadadora mexicana dijo en entrevista que: “fui su costal de boxeo”. “Sufrí sangrado de tubo gástrico, oriné y evacué con sangre y cuando estaba en el hospital, solo me escribió para preguntar cuando iba a regresar a los entrenamientos”.

La atleta mexicana ha entablado una denuncia en contra de su entrenadora debido a acoso recibido de su parte. Alonso señala que tras recibir los resultados de sus exámenes físicos y que le mostraban “números normales”, pero que Adriana Loftus le decía: “Tienes bien el porcentaje de músculo y grasa, pero yo te veo gorda”.

Teresa Alonso, quien ha sido seleccionada nacional y subcampeona panamericanos, dice que su entrenadora también le decía que: “no podía competir en dueto, por chaparra, y si destacaba con mi buena técnica, me minimizaba” y agrega que cuando ella hacia bien una serie de giros sostenidos, su entrenadora le pedía que pedía que bajara su nivel en lugar de decirle a las demás atletas que subieran el nivel.

Teresa Alonso es exseleccionada nacional y subcampeona de natación artística en los juegos panamericanos del año 2019. Esta nadadora mexicana denunció durante el pasado viernes (28 de abril de 2023) a su entrenadora, Adriana Loftus por acoso y bullying.

Alonso dice que las agresiones verbales y física que recibió de parte de su entrenadora, la llevaron al hospital, de hecho agregó que sufrió sangrado de tubo gástrico, evacuó sangre, que su entrenadora le decía “gorda, chaparra y piernas cortas”.

La entrenadora Adriana Loftus, le escribió para saber cuándo regresaría a entrenamientos, pero Alonso dice que ella se retiró por discriminación, violencia, corrupción y nepotismo.

Terea Alonso arremete contra sus excompañeras de natación

Teresa Alonso señaló a sus compañeras Karen Soto y Madison López, objeto de mismos ataques y de hecho levantó la voz por el equipo por la falta de trajes de baño por no tener presuntos recursos.

Ella acusa a Loftus de quedarse con parte de los premios que recibían y emplear a su esposo como presunto coach motivacional del seleccionado nacional de México.