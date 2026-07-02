“Dios te va a salvar": El rescate de una joven sobreviviente que pidió ayuda a gritos tras los terremotos en Venezuela

En medio de la devastación provocada por los terremotos en Venezuela, una joven sobreviviente logró ser rescatada gracias a los gritos de auxilio desde los escombros de un edificio en La Guaira. Hasta el momento sigue recibiendo atención médica.

El testimonio de Stephanie Villegas, sobreviviente de los terremotos en Venezuela

Stephanie Villegas permanece hospitalizada en Caracas mientras enfrenta una lenta recuperación tras quedar atrapada bajo los escombros de un edificio en La Guaira durante los terremotos registrados el miércoles en Venezuela.

En una entrevista para CNN, relató como vivió las horas que permaneció sepultaba bajo los escombros y el proceso médico que enfrenta después de sufrir múltiples lesiones.

La joven explicó que la prioridad de los médicos ha sido atender las heridas abiertas y controlar las infecciones antes de realizar nuevas cirugías.

“El brazo todavía no me lo han operado, mi proceso va hacer un poco lento porque primero trataron heridas abiertas, la pierna me la iban a cortar e iban a tratar de recuperarla, tratar las infecciones, con fijadores y cuando puedan estabilizarme la pierna ya luego proceden con la operación del brazo, lo más fuerte de todo fue la pierna que casi la pierdo”, mencionó la joven.

Stephanie recordó que el día de los sismos se dirigía a visitar a una amiga. La vivienda donde ella vivía no sufrió daños, pero el edificio al que acudía sí colapsó cuando ella iba subiendo las escaleras hacia el cierto piso comenzó el movimiento.

Pensó en bajar por las escaleras en lugar de dirigirse al pasillo, pero mientras bajaba la estructura comenzó a derrumbarse.

“Cuando bajé comenzó a caer todo, me cayó todo encima”, dijo. La joven mencionó que perdió el conocimiento durante unos instantes y, al despertar, no entendía lo que había ocurrido.

“No me podía mover. Yo decía “Dios mío, ¿qué pasó?”. Trataba de moverme, de levantarme porque pensaba que empujando podía salir. Sentía el pie y la mano afuera, entonces decía: “no estoy tan profunda””.

Aunque intentó por sus propios medios, comprendió que no podía hacerlo. Fue entonces cuando decidió mantener la calma.

“Yo decía: “quédate tranquila, si estas despierta es porque Dios te va a salvar y te van a sacar de aquí”. Yo oraba y oraba, le pedía a Dios que me mantuviera calmada, que resistiera hasta que alguien llegara, que mandara a alguien que me sacara”.

Aseguró que durante ese tiempo no lloró ni gritó y que, debido a la presión de los escombros, tampoco sintió dolor en el momento.

Aproximadamente diez minutos después comenzó a escuchar a otras personas llamando a sus familiares, lo que le dio esperanza de que los equipos de rescate llegaran por ella.

Localizan a Sepahia Villegas dos horas después

Según relató, que fue localizada alrededor de dos horas después, pero su rescate se prolongó debido al peso de las vigas y paredes que la mantenían atrapada.

Su pareja fue quien logró encontrarla, aunque no pudo mover los escombros por sí solo y tuvo que pedir ayuda.

“De las 8 de la noche, él me logró sacar a las 12, con dos personas más. No pudieron quitar todo, quitaron lo que pudieron y de ahí me jalaron”.

Stephanie Villegas sobrevivió tras permanecer atrapada bajo los escombros del edificio en La Guaira. Sus señales de vida permitieron que rescatistas y voluntarios la localizaran y lograran sacarla con vida.