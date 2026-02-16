Acusan de terrorismo a sujeto que planeó ataque contra Taylor Swift; este es el tiempo que podría pasar en la cárcel

A casi dos años de una operación que frustró un atentado contra Taylor Swift, la Fiscalía de Viena acusó a un sujeto de terrorismo, del delito de organización criminal y de otros crímenes. El sospechoso, de 21 años de edad, quedó detenido en agosto de 2024, poco antes de la cancelación de tres conciertos de la cantante en dicho país.

Las autoridades señalaron que la detención del hombre frustró un ataque islámico que ponía en riesgo a miles de personas.

Fiscalía de Viena presenta cargos formales por el plan contra Taylor Swift

El sospechoso enfrenta acusaciones por fabricar una pequeña cantidad del explosivo triperóxido de triacetona (TATP), un compuesto típico en atentados del Estado Islámico (EI). Investigó en internet bombas de metralla usadas por este grupo y difundió material propagandístico del EI en línea, aseguró la Fiscalía de Viena en un comunicado.

Cronología del atentado frustrado en el concierto de Viena

Desde mayo de 2023 hasta su arresto, el joven participó en una organización terrorista que buscaba cometer delitos graves. El hombre, cuyo nombre las autoridades no revelaron, planeó un atentado el 9 de agosto de 2024 contra el concierto de Taylor Swift. Obtuvo instrucciones en línea para construir bombas, recibió entrenamiento de otros miembros del Estado Islámico en explosivos y adquirió sustancias para producirlo.

¿Qué otros ataques planeaba el acusado en Dubái e Estambul?

Intentó comprar armas de fuego y una granada de mano a través de comerciantes ilegales, con instrucciones para importarlas a Austria. La fiscalía lo acusa también de contribuir al intento de asesinato de un guardia en una mezquita de b en marzo de 2024. Apoyó psicológicamente a un sospechoso saudí encarcelado e hirió a cuatro personas más con un arma blanca durante su captura.

Planeó ataques en Dubái y Estambul con este y otro sospechoso, aunque no los realizaron.

¿Cuántos años de prisión enfrenta el sospechoso de terrorismo?

El acusado incitó delitos terroristas vía Snapchat con videos para “matar infieles”. Envió archivos que glorifican al Estado Islámico y difundió propaganda de este movimiento a través de apps de mensajería. Con estas acciones profesó lealtad activa al grupo terrorista.

Si las autoridades lo declaran culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión, considerando su edad durante los hechos. La fiscalía abrió el caso en el tribunal regional de Wiener Neustadt.

