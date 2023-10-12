Texas instala otro retén para exportaciones en frontera con Ciudad Juárez

Esta mañana, policías estatales de Texas instalaron un retén para exportaciones a la salida de la aduana en Ciudad Juárez, Chihuahua provocando kilométricas filas de camiones de carga.

Hace dos días, el cruce internacional Córdova de las Américas fue reabierto a las exportaciones tras 22 días cerrado.

Los transportistas esperaban que esta reapertura los ayudaría a regularizar un poco las más de 20 mil cargas atrasadas, sin embargo, este nuevo control de revisión paraliza la circulación de las mercancías.

#Chihuahua | ¡Filas kilométricas en el Puente Internacional Córdova de las Américas!



Tráileres llenos esperan el ingreso a la #frontera; hay 20 mil mercancías varadas. Policía estatal provoca retrasos.



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Y es que, hasta hace dos días, el bloqueo impuesto por el gobernador de Texas, Greg Abbott, a las exportaciones desde Ciudad Juárez a Estados Unidos ya acumulaba alrededor de 20 mil cargas varadas.

Empresarios industriales y transportistas han calculado que dicha situación ocasiona que las maquiladoras en la frontera recorten 10 por ciento de su producción.

Cabe recordar que el pasado lunes, el gobierno de México anunció que enviaría una nota diplomática a su homólogo de Estados Unidos, por las inspecciones de camiones de carga que realiza el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Situación que ha causado retrasos y pérdidas económicas en el intercambio comercial entre ambas naciones.