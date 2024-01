¡Vacaciones de terror! Tiburón ataca a un niño de 10 años en un hotel de Bahamas

Las vacaciones para una familia terminaron convirtiéndose en una pesadilla, luego de que un tiburón atacó a un niño estadounidense de 10 años en el hotel en que se estaban hospedando en Bahamas, informó la policía local.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el menor estaba participando en una atracción ofrecida por el resort en el que se hospedaba, la cual se trataba de una exhibición de “tanque de tiburones”.

Mientras el menor estaba disfrutando de la actividad acuática, un tiburón le mordió la pierna derecha, por lo que tuvieron que intervenir los equipos de emergencia del lugar y posteriormente trasladarlo a un hospital.

| Pexels

Las autoridades de las Bahamas no dieron el nombre del niño atacado por el tiburón ni el del complejo donde ocurrió el incidente; no obstante, la agencia AP indicó que el hotel Atlantis Paradise Island ofrece experiencias con tiburones, aunque el lugar no respondió a los comentarios solicitados por la agencia.

La policía local abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y quiénes fueron los responsables del ataque del tiburón dentro de un hotel en las Bahamas.

Ataques de tiburones en las Bahamas

A principios de diciembre se reportó otro ataque de tiburón en las Bahamas, en esa ocasión una mujer de 44 años de edad murió debido a la mordedura del animal, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos para reanimarla.

La mujer estadounidense procedente de Boston, de 44 años de edad, se encontraba practicando surf de remo cuando el escualo apareció.

Según informes de la policía, la mujer realizaba este deporte acuático en compañía de un familiar, cerca de un centro turístico en el oeste de Nueva Providencia; al ser impactados por este pez de gran tamaño, un socorrista acudió a su rescate.

A pesar de practicarle reanimación cardiopulmonar, la víctima no respondió; sufrió graves heridas del lado derecho del cuerpo, incluida la cadera y la extremidad superior, por lo que fue declarada muerta en el lugar.