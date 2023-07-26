¿Más agresivos? Tiburones estarían ingiriendo la cocaína que traficantes abandonan en el mar

Biólogos investigan la posibilidad de que algunos tiburones estén ingiriendo la cocaína que los traficantes abandonan en el mar, principalmente en aguas de Florida.

Cabe señalar que la droga suele ser vertida al mar por parte de los contrabandistas, una situación que actualmente afecta al ecosistema y en este caso a los escualos que viven en el mismo. Un reciente estudio señala que cientos de tiburones podrían haberse vuelto adictos a la cocaína debido a las enormes cantidades que los traficantes arrojan al océano.

¿Los tiburones pueden volverse adictos a la cocaína?

Los científicos Tom Hird, biólogo marino estadounidense y Tracy Fanara, científica ambiental, han investigado sobre cuáles serían las consecuencias del consumo de cocaína de parte de los tiburones.

Un inusual comportamiento de parte de los tiburones que se sospecha son adictos a la cocaína, hizo que los científicos se trasladaran a los Cayos archipiélago de Florida, en donde se encontraron a un tiburón martillo y a un tiburón blanco que presentaban extraños comportamientos.

Los expertos señalan que aún así no hay pruebas concluyentes acerca de que los tiburones se hayan hecho adictos a la cocaína, además de que los efectos del estupefaciente, afecten al comportamiento que tienen después de consumirlo.

Marine biologist Tom "The Blowfish" Hird is investigating cocaine sharks for the Discovery Channel's annual Shark Week. He says fleeing smugglers being chased by the DEA are dumping significant levels of cocaine into the ocean which end up in the stomachs of sharks. pic.twitter.com/nXIz1eav5I — Inside Edition (@InsideEdition) July 21, 2023

¿Cómo ha cambiado el comportamiento de los tiburones por la droga?

En cuanto los tiburones estuvieron en contacto con la cocaína se habrían provocado algunos cambios en su comportamiento, por lo que de inmediato se efectuó una investigación liderada por la Universidad de Florida.

Tom Hird, biólogo marino, dijo que: “Les dimos algo encendió sus cerebros. Fue una locura", cuando se refirió acerca del consumo de cocaína de parte de los escualos.

Por algún motivo los tiburones se están enganchando a la cocaina pic.twitter.com/QdyCnteIrM — Francesc (@Bspinoza1677) July 24, 2023

¿Por qué los científicos estudiaron el impacto de la cocaína en los escualos?

Investigadores lanzaron al agua paquetes reales de cocaína además de objetos con forma de cisne y los tiburones ignoraron se dirigieron directamente a los paquetes de droga para morderlos. De hecho uno de los escualos aferró con sus fauces uno de los paquetes y se lo llevó.

Posteriormente, los científicos les lanzaron una gran carnada con polvo de pescado altamente concentrado que los enloqueció e "hizo arder sus cerebros". Después, los biólogos tiraron falsos paquetes de cocaína desde un avión con la finalidad de simular la manera en la que las drogas entran en su ecosistema y varios de los tiburones se acercaron rápidamente a los paquetes.

Investigadores descubrieron que un tiburón martillo gigante, especie que desconfía de los humanos, se hizo hacia un lado mientras nadaba hacia ellos durante una inmersión. Hird dijo que ese comportamiento "inusual" podría haber sido causado por un “desequilibrio químico".

Por otra parte, descubrieron a un tiburón trozo que nadaba en forma de círculos sin una razón aparente. Los hallazgos de los investigadores han alarmado a expertos, que temen que la adicción a la cocaína de los tiburones podría provocar un aumento de los ataques a humanos.