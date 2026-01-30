Tierra Caliente, rehén del crimen: así se reparte el control armado en Michoacán

Hablar de Tierra Caliente, Michoacán, es hablar de una zona donde la violencia no es excepción, sino rutina. Comerciantes, productores y empresarios viven bajo el asedio permanente de al menos seis organizaciones criminales que trafican drogas y armas, extorsionan, secuestran y fijan precios a productos básicos como el limón.

Pese a los operativos y detenciones anunciadas por el gobierno, la realidad en el terreno es otra: la región está lejos de ser pacificada.

¿Qué grupos criminales operan en Tierra Caliente?

De acuerdo con reportes de inteligencia del Gabinete de Seguridad Federal, en esta franja del estado operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) y de Cárteles Unidos, que se disputan la zona con extrema violencia.

Pero no son los únicos. También mantienen presencia:



Los Caballeros Templarios, debilitados, pero aún activos

Los Viagras

Los Reyes

La banda J. Múgica

El Cártel de la Virgen de Acahuato, de reciente aparición

Esta mezcla de grupos ha convertido a Tierra Caliente en un tablero de guerra criminal, donde las alianzas cambian y los civiles siempre pierden.

Los municipios más golpeados en Tierra Caliente

Los llamados Blancos de Troya , uno de los grupos más poderosos, mantienen el control en 10 de los 17 municipios de la región. Entre los más afectados están:



Aguililla

Buenavista

Chinicuila

Churumuco

Coalcomán

Gabriel Zamora

Múgica

Parácuaro

Tepalcatepec

Su principal bastión se localiza en Cenobio Moreno, Apatzingán, un punto clave para el trasiego y el control territorial.

¿Sirve de algo capturar a un líder criminal?

La reciente captura de César Alejandro, “El Bótox” , líder de los Blancos de Troya, fue presentada como un golpe importante. Sin embargo, en los hechos no garantiza tranquilidad.

Las estructuras criminales que permitían controlar la venta del limón, imponer cuotas y extorsionar a citricultores siguen intactas. Los mandos medios y sicarios permanecen operando, lo que demuestra que detener a un líder no desmantela un grupo.

Uno de los puntos más preocupantes es que las autoridades admiten que estos grupos cuentan con una amplia capacidad de fuego. No se trata solo de armas largas:



Drones con explosivos

Minas antipersonales

Armas de grueso calibre

Estos recursos no dudan en utilizarlos contra autoridades y población civil para mantener el control territorial. Aun así, la estrategia de seguridad sigue siendo reactiva y no preventiva.

Tierra Caliente, una región donde la ley no manda

Mientras el gobierno habla de operativos y detenciones, en Tierra Caliente la ley la imponen los criminales. Los productores pagan cuotas, los comercios obedecen órdenes y las comunidades viven entre desplazamientos y miedo.

La pregunta sigue en el aire: ¿cómo se puede pacificar una región donde seis grupos armados operan casi sin freno y con armamento de guerra? Por ahora, Tierra Caliente sigue siendo sinónimo de violencia… y de un Estado ausente.