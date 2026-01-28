“El Botox”, presunto extorsionador, ya había sido detenido en 2018

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó que César Alejandro "N", alias “El Botox” habría participado en diversos secuestros cometidos en Cuernavaca durante 2018, según registros oficiales. A pesar de esos antecedentes, el sujeto quedó en libertad en circunstancias que hasta ahora no han sido aclaradas.

La polémica detención de "El Botox" en un inmueble ligado a un exfuncionario en Morelos

Tras su reciente captura, salió a relucir que “El Botox” ya había sido detenido en 2018 dentro de una propiedad a nombre de Samuel Sotelo Salgado, exsecretario de Gobierno, exgobernador interino de Morelos en 2024 y exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Ante las versiones que circularon, Samuel Sotelo Salgado difundió una carta pública en la que negó cualquier vínculo con el detenido. Aclaró que el inmueble, adquirido en 2014, estaba rentado desde 2018, que fue administrado por una asesora inmobiliaria y que nunca tuvo contacto con la persona que lo habitó.

El exfuncionario aseguró que el contrato de arrendamiento se firmó con una persona distinta al nombre de César Alejandro "N" y denunció un “linchamiento mediático” que ha afectado su imagen y a su familia.

El caso de “El Botox” deja una pregunta incómoda: ¿cómo un presunto secuestrador detenido en 2018 logró recuperar su libertad y convertirse en un líder criminal de alto impacto? Mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial, el historial delictivo del personaje expone las fallas y omisiones que permiten que la violencia siga escalando.

🔉 El secretario de la #SSPC de #Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que actualmente no existe una investigación formal contra Samuel Sotelo Salgado, exsecretario de Gobierno del estado, en relación con el caso de El Botox. pic.twitter.com/TfalhVchO7 — Quadratín Morelos (@Quadratin_Mor) January 26, 2026

"El Botox" fue detenido en Michoacán como objetivo prioritario

El pasado 21 de enero se desplegó un intenso operativo en Apatzingán, Michoacán para capturar a César Alejandro "N", señalado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, identificado como un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue un día después cuando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura y lo calificó como “objetivo prioritario”, al señalarlo como principal extorsionador de productores limoneros y presunto responsable de varios homicidios en la entidad.

Este sábado, un juez federal lo vinculó a proceso por delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud con fines de comercio, posesión y aportación de armas de fuego, así como cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército. Aunque es señalado como autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, líder de citricultores en Apatzingán, el delito de homicidio aún no le ha sido formalmente imputado.

El caso Bernardo Bravo y la extorsión al campo

El 20 de octubre de 2025 fue localizado sin vida Bernardo Bravo, líder de productores limoneros, a bordo de su vehículo en el camino hacia la comunidad de Los Tepetates. El cuerpo presentaba huellas de violencia.

Bravo había denunciado públicamente las extorsiones que sufría la industria citrícola, una práctica que ha golpeado con fuerza a Tierra Caliente y que ha provocado crisis económicas, cierres de empacadoras y asesinatos de líderes del sector.