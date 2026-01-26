Cártel Santa Rosa de Lima estaría detrás de la masacre en Salamanca, Guanajuato; identifican víctimas

La masacre ocurrida en una cancha de futbol el pasado domingo 25 de enero en Salamanca, Guanajuato, habría sido resultado de un conflicto entre el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el Gabinete de Seguridad federal.

El ataque dejó como saldo 11 personas muertas en la comunidad de Lomas de Flores, luego de que un comando, a bordo de 3 camionetas, irrumpiera en el lugar y abriera fuego contra los asistentes que .

¿Quiénes fueron las víctimas de la masacre en Salamanca?

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, al menos cinco de las personas asesinadas ya fueron identificadas como integrantes de una empresa de seguridad privada, la cual estaría relacionada con actividades del CJNG.

Cabe recordar que horas antes de que se celebrara el partido de fútbol, en redes sociales comenzaron a circular amenazas, lo que llevó a suspender el evento en un principio. Sin embargo, el torneo fue retomado, pero esta vez con guardias de seguridad presentes.

En redes sociales han comenzado a circular imágenes de las víctimas, donde se asegura que nueve personas ya habrían sido identificadas, mientras que seis más continúan graves. No obstante, esta información no ha sido verificada por autoridades.

Cártel Santa Rosa de Lima, principal sospechoso del ataque

Según el Gabinete de Seguridad, el Cártel Santa Rosa de Lima estaría detrás de la masacre como parte de su estrategia para recuperar terreno frente al CJNG, organización que en los últimos años ha avanzado en municipios clave del estado.

En este contexto, se presume la participación de Moisés Soto Bermúdez, presunto líder del grupo de choque conocido como "Los Marros". Esta célula delictiva opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, jefe de célula que se dedica a la distribución de droga, homicidios y extorsión en Irapuato, Guanajuato.

Lara Belman, alías “Negro”, “Camorro” o “Gallo”, es una de las personas más buscadas en la entidad, además cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, así como por desaparición de personas.

Ataque armado en Salamanca, #Guanajuato...



Durante este domingo, un campo de fútbol en Loma de Flores fue escenario de un brutal ataque: 11 personas perdieron la vida y 12 resultaron lesionadas.



Sujetos armados descendieron de vehículos y abrieron fuego contra los asistentes.… pic.twitter.com/Eubtq7AVX0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2026

Salamanca, epicentro de la violencia criminal en Guanajuato

Esta masacre se suma a una ola de violencia que azota Salamanca desde hace varios días. Tan solo un día antes del ataque en Lomas de Flores, el alcalde Cesar Prieto dio a conocer que cinco personas más fueron asesinadas en la comunidad de Altamira, mientras que otro homicidio se registró en San Vicente.

Además, la semana pasada se reportó una amenaza por la presunta colocación de un artefacto explosivo, lo que obligó a reforzar la vigilancia en distintos puntos del municipio.

