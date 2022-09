“Me arrebataron un hijo”: Hallan cuerpo de Kevin Yael en río Tijuana

A diez días de su desaparición en Baja California, autoridades confirmaron la muerte del menor Kevin Yael González de 14 años de edad, cuyos restos fueron localizados en la canalización del Río Tijuana y se dieron a conocer las causas que causaron su fallecimiento.

El colectivo “Todos Somos Erick Carrillo” dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) entregó el lunes pasado el resultado positivo de la prueba ADN que practicaron a los restos humanos junto con pertenencias de Kevin Yael González García que fueron encontrados en el lugar.

César Vaca, director del Servicio Médico Forense informó:

“En relación al menor, quiero informarles que este caso con nosotros ingreso el día 6 de septiembre a las 23 horas, es un cuerpo que fue trasladado del interior de la canalización del río Tijuana, así ingresó con nosotros, como un menor identificado... la causa directa de muerte fue un traumatismo cerrado de tórax y abdomen, esto quiere decir que presentaba golpes en el tórax y el abdomen los cuales internamente le produjeron lesiones tanto en el tórax, los pulmones, el abdomen y el hígado y otros órganos vitales también tenían daño”

¿Cuándo vieron por última vez Kevin Yael en Tijuana?

El pasado 2 de septiembre, Kevin Yael salió de su trabajo y caminaba por el puente peatonal Mineral de la colonia Santa Fe cuando fue visto por última vez mientras realizaba una videollamada con un amigo.

La madre de Kevin Yael relató que su hijo regresaba a casa y venía hablando con un amigo por videollamada, entonces se le acercaron unas personas a preguntarle por qué estaba grabando.

El amigo con quien hablaba les comentó que las personas que se aproximaron a Kevin le volvieron a cuestionar a lo que él negó estar haciéndolo ya que estaba haciendo una videollamada. El amigo fue quien alertó a la familia de esta situación.

“Es lamentable y doloroso ver una vida que apenas empezaba a vivir le fue arrebatada de esta manera, enviamos todas las oraciones para su eterno descanso y tengan un consuelo sus padres y familia quienes lo buscaron en todo momento”, comentó el colectivo en sus redes sociales.

Causa de muerte de Kevin Yael González

Tras confirmarse el lunes por la tarde que los restos y pertenencias localizados en la canalización del río Tijuana son de Kevin Yael García; ayer las autoridades revelaron la causa de muerte.

De acuerdo con información que dio el Servicio Médico Forense (Semefo), Kevin Yael presentaba traumatismo, golpes en tórax y abdomen que le causaron daños internamente.

En conferencia de prensa, el Semefo en Tijuana informó que pudieron haber sido golpes, puños y patadas que recibió el menor lo que destrozó la parte superior de su cuerpo.

El menor de apenas 14 años tenía laceraciones en los pulmones, el hígado y otros órganos vitales que terminaron con su vida.

Las autoridades señalan que no hay indicios de abuso sexual y agregaron que hasta el momento no hay sospechosos o personas detenidas relacionadas con la muerte de Kevin.

Fabián González, papá de Kevin, indicó que en menos de una hora se dieron cuenta que su hijo estaba desaparecido y que no recibieron ayuda por parte de las autoridades debido al protocolo de las 72 horas.

Dijo sentir una gran tristeza ante la pérdida de su hijo, ademaás de comentar que él y su familia se dieron cuenta de la desaparición de Kevin de inmediato y dieron aviso a las autoridades municipales sin recibir respuesta..

“Es un dolor muy fuerte, me arrebataron un hijo y la verdad no se lo deseo a nadie... esperemos que cambie el protocolo de una persona que desaparece se active precisamente en ese momento y no esperar hasta las 72 horas, no es justo”, reprochó.

El padre, quien se dijo destrozado, espera que se modifique el protocolo de búsqueda en cuanto a las horas para que puedan evitarse desgracias.

Era un niño muy noble, trabajador, le echaba la mano a su mamá, a mí me ayudaba, estudiaba, su sueño era ser boxeador, estaba entrenando box. Fabián González, papá de Kevin Yael.

Las autoridades indicaron que el cadáver del menor se encontró en avanzado estado de putrefacción debido al calor que hizo la semana pasada por las intensas temperaturas.