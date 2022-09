Buscan al menor Kevin Yael en Tijuana, Baja California

La búsqueda del adolescente Kevin Yael de 14 años ya inició por parte de familiares, amigos, y vecinos,son un grupo de 30 personas de la útima vez que se supo de el, fue cuando salió de su casa en Tijuana, Baja California el pasado viernes, así lo relata su madre Doña Yumaira:

” El salió de la casa junto con su papá y su hermano fueron a dejar a mi hijo menor a la escuela, de ahí se vinieron al trabajo de mi esposo que era ahí donde entregaba las gelatinas y en el transcursco de las 10:15 de la mañana me habló y me dijo mamá ya voy para la casa, cuando venía en el puente que está aquí en frente de nosotros el venía haciendo una videollamada con un amiguito que fue quien nos relató que unas personas lo arribaron para decirle porque vas grabando y dijo no voy grabando voy en videollamada y mi hijo bajo el teléfono, le dijo ¿por qué lo bajas ?, tengo miedo, desde ahí se cortó la llamada y ya no se supo nada de mi hijo “

En palabras de su madre Kevin se caracterizaba por ser un niño noble y tranquilo, incluso apenas acababa de terminar la secundaria, le gustaba entrenar box, además de que no fumaba, no tomaba, es muy hogareño.

¿ Cuáles son las características del menor ?

Tras la desaparición de Kevin la Fiscalía General de Baja California ha activado una alerta amber para su localización, el dia en que no regresó a casa él, vestía una camisa blanca de rayas con negro, un pants negro con los costados blancos, unos zapatos grises tipo botita y una gorra negra, en cuanto a su físíco, tiene cabello corto chino color castaño oscuro, tez morena, frente amplia, orejas medianas, nariz mediana y chata, boca mediana, labios gruesos, ojos rasgados color café oscuro, estatura 1.65 metros, peso 65 kilogramos.