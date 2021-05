Tinieblas se disculpa por lapsus ante pregunta sobre comunidad LGBT+

El candidato del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) a la alcaldía Venustiano Carranza, Manuel Leal Navarro, mejor conocido como Tinieblas se disculpó tras el lapsus que vivió durante un debate y cuando fue cuestionado sobre sus propuestas para la comunidad LGBT+.

El también luchador, “Tinieblas” presentó una estrategia para la defensa de la comunidad LGBT+, a quienes, dijo, ha apoyado desde el inicio de su carrera.

A través de un video difundido en sus redes sociales dijo que toda su vida ha sido una persona íntegra, que ha trabajado para proteger los derechos de deportistas, niños, ancianos, personas con capacidades diferentes y también a la comunidad gay.

“Tinieblas” explicó que durante el debate de los candidatos a la alcaldía, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), no escuchó las preguntas que hizo la moderadora referente a la comunidad LGBT+, ya que la máscara que porta disminuye su capacidad auditiva.

“Quiero ofrecerles una disculpa referente al debate. No entendí la pregunta que me hicieron. El sonido estaba mal y con la máscara no tengo la audición correcta. La comunidad LGBTTTIQ+ es mi amiga y sus integrantes saben que siempre los apoyaré. Vamos a seguir adelante con RSP”, dijo.

Tinieblas y su Casa Arcoíris

El candidato dijo que de ganar la alcaldía Venustiano Carranza impulsará la creación de la primera Fiscalía Especializada en Delitos para la Comunidad LGBTTTIQ+, ya que no hay una autoridad especializada en perseguir delitos de odio.

Dijo que creará la primera “Casa Arcoíris”, que tendrá como función atender enfermedades de transmisión sexual, asesoramiento jurídico, capacitación laboral, ayuda psicológica, servicios médicos gratuitos, información sobre programas sociales gubernamentales, así como acercamiento con instituciones educativas para talleres y cursos.

Anunció que prevé crear jornadas con especialistas en materia de orientación e información de la Diversidad Sexual, así como la elaboración de cápsulas informativas y difusión en redes sociales sobre temas más relevantes de la comunidad.

Además, abrirá el centro de formación política pública, para dar visibilidad a la comunidad y formar nuevos cuadros políticos.

