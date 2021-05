VIDEO: “El Tinieblas” da respuesta viral sobre comunidad LGBT

El luchador conocido como “El Tinieblas”, candidato a alcalde en Venustiano Carranza, fue cuestionado durante un debate sobre cómo impulsaría la participación de la comunidad LGBT en la demarcación capitalina y su respuesta se hizo viral, pues se quedó mudo por algunos segundos.

El candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) escuchó la pregunta de la moderadora; sin embargo, mantuvo la mirada fija, al parecer mientras pensaba cuál sería su respuesta, por lo que se hizo el cuestionamiento nuevamente.

Te puede interesar: Se le acaba el piso a Marko Cortés y cae en evento del PAN en Nuevo León

“¿Cómo piensa impulsar la aceptación y la participación de la comunidad LGBT en la alcaldía?”, preguntó por segunda ocasión la moderadora.

Después de unos segundos de silencio, “El Tinieblas” compartió su respuesta, en la que hizo mención de las mujeres, pero no de la comunidad LGBT, que era el tema del cuestionamiento.

“Creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer, muchas mujeres se quejan que no ha habido una protección para ellas, yo les he dicho que llegando a alcalde yo las voy a proteger, porque hay mucha inseguridad”, dijo.

En su respuesta, “El Tinieblas” también se refirió a las madres solteras, que desde su punto de vista se enfrentan a problemáticas como la falta de alimentos y un empleo.

“También hay madres solteras que no tienen qué comer y eso es injusto, nosotros debemos de protegerlas, a las madres solteras, también a las madres que en realidad han batallado para tener un trabajo, hay que darles incentivos, hay que apoyarlas para un empleo, eso es lo que yo haría”, declaró el luchador.

A su favor puedo decir que es una persona mayor y le pregunté algo que no esperaba. 😬 pic.twitter.com/HkSmosdbhl — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) May 22, 2021

Luego de su participación en el debate, los internautas compartieron memes sobre la respuesta del candidato, en uno de ellos hicieron referencia a que “El Tinieblas” desconocía el significado de las siglas LGBTTTIQA (Lesbiana, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual, Queer y Asexual).

El cerebro de tinieblas cuando no sabía qué significaban esas siglas de la pregunta: pic.twitter.com/hlC71nf1g0 — Quetza Aquino (@QuetzaAquino) May 22, 2021

En otro meme, los internautas sugirieron que el candidato de RSP a la alcaldía Venustiano Carranza se tardó en responder porque estaba “agarrando señal”.

El cerebro de Tinieblas después de la pregunta: pic.twitter.com/P4hoioX1dC — αпα ρασℓα ❀ (@Equissoypao_) May 22, 2021

Además de “El Tinieblas”, ¿qué han dicho los otros candidatos?

Rocío Barrera Badillo es candidata a alcaldesa en Venustiano Carranza por la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) aprovechó su participación en el debate para asegurar que ella no tiene “jefes”, pues su compromiso es con la ciudadanía.

“Esta elección se trata de quién puede resolver los problemas, yo sí tengo la capacidad para dar resultados. Mi compromiso es contigo”, añadió la candidata.

Por otra parte, una de las propuestas de Evelyn Parra, candidata de Morena, es que de ganar las elecciones creará un Centro Comunitario de Atención Integral a la Diversidad Sexual, un refugio para personas LGBT y talleres de sensibilización.

Los otros candidatos son María Angélica Dueñas Pérez, del PVEM; Zurishaday Hernández Hernández, de Movimiento Ciudadano; José Antonio García Cruz, del Partido Equidad, Libertad y Género; y Mariana Mateos Ortega, de Fuerza por México.

Te puede interesar: Elecciones México 2021: ¿Cómo emitir voto desde el extranjero?