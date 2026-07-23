Caen “Kado” y “Chino Payaso”: peligrosos líderes del CJNG y del Cártel de los Arellano Félix

Elementos de las fuerzas federales de México lograron la detención de dos sujetos señalados como presuntos criminales que operaban el tráfico de drogas, entre ellos, uno de los principales líderes del Cártel de los Arellano Félix y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó a través de su cuenta de X la detención de Héctor Manuel “N”, alias “Kado”, y Óscar “N”, alias “Chino Payaso”.

En acciones coordinadas del @GabSeguridadMX fueron detenidos dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales. En Yucatán, derivado del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de… pic.twitter.com/TH4lXvJ72G — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 23, 2026

¿Quién es "Kado", sujeto acusado de narcotráfico en México?

Héctor Manuel "N", alias “Kado” y/o “Cazador”, es uno de los principales líderes del Cártel de los Arellano Félix.

Los reportes de seguridad señalan que es identificado como líder de una célula responsable de coordinar actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de realizar extorsiones, homicidios y otros delitos en Baja California.

Este sujeto fue detenido en Valladolid, Yucatán, luego del intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

Agentes de la Secretaría de Marina, de la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia, participaron en su arresto.

La expansión y control de Héctor Manuel "N", alias “Kado”

De acuerdo con los reportes de seguridad, se sabe que este sujeto opera en los municipios de Tijuana, Tecate región Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California.

“Kado” y/o “Cazador” es ubicado como el responsable de coordinar extorsiones, venta y distribución de drogas, además de tener una disputa con la facción de "Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, por el control de las rutas para el trasiego de sustancias ilícitas a Estados Unidos.

Esto se sabe de Óscar “N”, “Chino Payaso”, del CJNG

Óscar “N”, alias “Chino Payaso”, es líder delictivo del CJNG en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, quien opera desde Jalisco y Nayarit.

Es uno de los principales criminales de la entidad relacionado con distribución de droga, tráfico de armas y lavado de dinero.

Además de abastecer de armamento a células delictivas y ser responsable de agresiones a autoridades, bloqueos e incendios en la entidad.

Fue detenido en Bahía de Banderas, Nayarit. Información policial señala que su estructura se dedica al tráfico de armas y lavado de dinero, además de ser responsable de agredir a elementos de Fuerza Civil en 2025.

