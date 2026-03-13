Licencia de conducir en Oaxaca 2026: Guía para saber cuál te toca y cómo tramitarla
Conoce los precios actualizados y las nuevas categorías la licencia de conducir en Oaxaca; si planeas tramitar o renovar tu plástico este 2026, estos son los requisitos indispensables y el proceso a seguir.
¿Te toca tramitar tu licencia de conducir este año? Apunta bien y checa los nuevos precios, así como requisitos y pasos a seguir, pues para este 2026, la Secretaría de Movilidad de Oaxaca ha consolidado un esquema de licencias que permite a los conductores elegir vigencias desde los dos años hasta la modalidad permanente para vehículos particulares y motocicletas.
Identificar correctamente el tipo de licencia es crucial, ya que operar un vehículo con un permiso distinto al autorizado o con el documento vencido puede generar infracciones administrativas y complicaciones legales en caso de incidentes viales.
¿Cuáles son los tipos de licencia de conducir en Oaxaca y para quién es cada una?
La normativa oficial en Oaxaca establece siete categorías principales para los conductores, diferenciadas por el tipo de unidad y el servicio que prestan:
- Tipo A: Exclusiva para motociclistas particulares.
- Tipo B: Diseñada para automovilistas de vehículos particulares que no superen los 15 pasajeros o un peso de 3.5 toneladas.
- Tipo C: Requerida para operadores del transporte público.
- Tipo D: Para conductores de vehículos de carga o servicios especiales de transporte.
- Tipo E: Facultada para personal de seguridad pública, salvamento o rescate.
- Tipo F: Específica para personas con discapacidad.
- Tipo G: Dirigida a adultos mayores de 60 años.
- Extranjero: Para personas con residencia temporal o permanente que deseen conducir en la entidad.
Es importante resaltar que las licencias con modalidad permanente solo están disponibles para los tipos A y B.
Requisitos y costos actualizados para tramitar tu licencia en Oaxaca en 2026
Para cualquier modalidad de expedición, renovación o reposición, el sistema exige la validación de la identidad y el cumplimiento del pago de derechos correspondientes.
Requisitos indispensables
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional).
- Comprobante de pago de derechos.
- Examen de manejo: Requisito obligatorio para cualquier expedición de licencia nueva.
- Documentos específicos: Según el caso, se requiere la concesión vigente (Tipos C y D), solicitud institucional y examen toxicológico (Tipo E), o certificado médico/DIF (Tipo F).
Costos de Licencias 2026 en Oaxaca:
|Tipo de Licencia
|2 Años
|3 Años
|5 Años
|Permanente
|Tipo A (Moto)
|$657
|$920
|$1,051
|$3,285
|Tipo B (Auto)
|$788
|$1,051
|$1,445
|$3,285
|Tipo C (Público)
|$920
|$1,183
|$1,577
|N/A
|Tipo D (Carga)
|$1,051
|$1,314
|$1,839
|N/A
|Tipo E (Rescate)
|$1,183
|$1,445
|$1,839
|N/A
|Tipo F y G
|$699
|$855
|$1,088
|N/A
La reposición por extravío o mal estado para licencias con vigencia limitada cuesta $525, mientras que para las permanentes Tipo A y B es de $1,971.
Paso a paso: Cómo agendar tu cita para obtener tu licencia de conducir en Oaxaca
El procedimiento presencial se ha optimizado para realizarse de forma ágil siguiendo este orden institucional:
- Agendar cita: El primer paso es ingresar al portal oficial de Citas SEMOVI para seleccionar la sede y horario de preferencia.
- Descargar formato de pago: Debes obtener tu línea de captura en la plataforma de Finanzas Oaxaca y realizar el depósito bancario.
- Módulo de atención: Preséntate en la oficina seleccionada con tus documentos originales y tu comprobante de pago.
- Emisión: Una vez validada la información y, en su caso, aprobado el examen, se procederá a la entrega de tu licencia física.
Recuerda que conducir con una licencia que no sea legible o que presente tachaduras es motivo de cancelación, por lo que se recomienda tramitar un canje de inmediato si tu documento se encuentra en mal estado.