Licencia de conducir en Oaxaca 2026: Guía para saber cuál te toca y cómo tramitarla

Conoce los precios actualizados y las nuevas categorías la licencia de conducir en Oaxaca; si planeas tramitar o renovar tu plástico este 2026, estos son los requisitos indispensables y el proceso a seguir.

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

¿Te toca tramitar tu licencia de conducir este año? Apunta bien y checa los nuevos precios, así como requisitos y pasos a seguir, pues para este 2026, la Secretaría de Movilidad de Oaxaca ha consolidado un esquema de licencias que permite a los conductores elegir vigencias desde los dos años hasta la modalidad permanente para vehículos particulares y motocicletas.

Identificar correctamente el tipo de licencia es crucial, ya que operar un vehículo con un permiso distinto al autorizado o con el documento vencido puede generar infracciones administrativas y complicaciones legales en caso de incidentes viales.

¿Cuáles son los tipos de licencia de conducir en Oaxaca y para quién es cada una?

La normativa oficial en Oaxaca establece siete categorías principales para los conductores, diferenciadas por el tipo de unidad y el servicio que prestan:

  • Tipo A: Exclusiva para motociclistas particulares.
  • Tipo B: Diseñada para automovilistas de vehículos particulares que no superen los 15 pasajeros o un peso de 3.5 toneladas.
  • Tipo C: Requerida para operadores del transporte público.
  • Tipo D: Para conductores de vehículos de carga o servicios especiales de transporte.
  • Tipo E: Facultada para personal de seguridad pública, salvamento o rescate.
  • Tipo F: Específica para personas con discapacidad.
  • Tipo G: Dirigida a adultos mayores de 60 años.
  • Extranjero: Para personas con residencia temporal o permanente que deseen conducir en la entidad.

Es importante resaltar que las licencias con modalidad permanente solo están disponibles para los tipos A y B.

Licencia de conducir en Oaxaca 2026: Requisitos para expedición y renovación
Requisitos y costos actualizados para tramitar tu licencia en Oaxaca en 2026

Para cualquier modalidad de expedición, renovación o reposición, el sistema exige la validación de la identidad y el cumplimiento del pago de derechos correspondientes.

Requisitos indispensables

  • Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional).
  • Comprobante de pago de derechos.
  • Examen de manejo: Requisito obligatorio para cualquier expedición de licencia nueva.
  • Documentos específicos: Según el caso, se requiere la concesión vigente (Tipos C y D), solicitud institucional y examen toxicológico (Tipo E), o certificado médico/DIF (Tipo F).

Costos de Licencias 2026 en Oaxaca:

Tipo de Licencia2 Años3 Años5 AñosPermanente
Tipo A (Moto)$657$920$1,051$3,285
Tipo B (Auto)$788$1,051$1,445$3,285
Tipo C (Público)$920$1,183$1,577N/A
Tipo D (Carga)$1,051$1,314$1,839N/A
Tipo E (Rescate)$1,183$1,445$1,839N/A
Tipo F y G$699$855$1,088N/A

La reposición por extravío o mal estado para licencias con vigencia limitada cuesta $525, mientras que para las permanentes Tipo A y B es de $1,971.

Paso a paso: Cómo agendar tu cita para obtener tu licencia de conducir en Oaxaca

El procedimiento presencial se ha optimizado para realizarse de forma ágil siguiendo este orden institucional:

  1. Agendar cita: El primer paso es ingresar al portal oficial de Citas SEMOVI para seleccionar la sede y horario de preferencia.
  2. Descargar formato de pago: Debes obtener tu línea de captura en la plataforma de Finanzas Oaxaca y realizar el depósito bancario.
  3. Módulo de atención: Preséntate en la oficina seleccionada con tus documentos originales y tu comprobante de pago.
  4. Emisión: Una vez validada la información y, en su caso, aprobado el examen, se procederá a la entrega de tu licencia física.

Recuerda que conducir con una licencia que no sea legible o que presente tachaduras es motivo de cancelación, por lo que se recomienda tramitar un canje de inmediato si tu documento se encuentra en mal estado.

Tags relacionados
De utilidad y ayuda

Notas