César sigue en shock tras caer de tirolesa; familia presenta denuncia

La familia de César, el niño de 6 años de edad, quien cayó el pasado domingo 25 de junio de una tirolesaen el paseo Expedición Amazonia, en Parque Fundidora, ya interpuso la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable, pues el pequeño tiene secuelas psicológicas por el trauma que le causó el accidente.

Desde Reynosa, Tamaulipas, Ileana Moreno, mamá de César, llegó al Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León para interponer la denuncia para que se investigue lo ocurrido y se castigue al responsable del incidente.

Dijo que el pequeño se encuentra con daño psicológico, tiene temor y sigue en shock debido a la caída de una altura de aproximadamente 12 metros de altura.

Para dejar asentada la denuncia, la mamá del pequeño César, se hizo acompañar del abogado Marcelo Olán Mendoza, quien la representará en este proceso.

Trascendió que la denuncia fue interpuesta contra la empresa Eco Loro Monterrey y contra quién resulte responsable debido a que el niño tuvo que ser rescatado por otros turistas que se encontraban en el Parque Fundidora.

#NuevoLeón | Un niño cayó desde una #tirolesa luego de que la cuerda se rompiera.



El menor cayó en un #lago y resultó ileso.



Los hechos se habrían registrado en el #ParqueFundidora, de #Monterrey.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/3tW6XEMnlY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 26, 2023

¿Por qué cayó el niño de la tirolesa?

Ricardo Vara Briones distribuidor de los arneses Mad Rock, quien acompañaba al niño que cayó de una altura de 12 metros al lago de Amazonia, en el Parque Fundidora, aclaró que el arnés no se rompió sino fue una bandola.

El hombre que además vende equipo para la práctica de montaña desde elementos de seguridad hasta accesorios, cuerdas, cascos y arneses, explicó además que el material utilizado con el niño, posiblemente ya estaba deteriorado.

“Yo pienso, a reserva, que precisamente el material estaba a reserva en un estado de muy deteriorado eso puede ser una razón... La gente va a pensar que esto es una parte del arnés y que el arnés Mad Rock se rompió no es así lo que se rompió fue una bandola”, explicó.

Dijo que “es un portamaterial que no tiene nada que ver con los elementos de seguridad y estoy cien por ciento seguro que el niño no fue anclado bien”.

Ricardo Vara, dijo que el arnés de la tirolesa no se reventó, que las dos tiras negras que se ven rotas son para soportar material y no el cuerpo de las personas por lo que no tienen que ver.

Refirió que estos equipos tienen una vida útil de 10 años en promedio y no sabe cuánto llevaba siendo usada porque no le compraron directamente el equipo.

“Lo que sí quisiera comentar es que todo equipo de seguridad lleva sus limitaciones y utilizado de la manera incorrecta o llevándolo más allá del periodo de vida permite usarse de manera segura”, puntualizó el especialista.