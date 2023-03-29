Tiroteo en Alabama deja un policía muerto y otro herido

Al menos un policía muerto y otro resultó herido de gravedad durante un tiroteo en la localidad de Huntsville, en el estado de Alabama en Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Huntsville (DPH) ha confirmado que el agente herido se encuentra en estado crítico, después de un enfrentamiento con un atacante que se había atrincherado en un apartamento, y que también ha resultado herido en el tiroteo con las Fuerzas de Seguridad.

Policía herido en estado crítico

Se informó que el oficial herido fue sometido a una cirugía de emergencia y permanece en estado crítico.

"Esta es una pérdida devastadora para nuestro departamento, la comunidad de Huntsville y el estado de Alabama", dijo el jefe de HPD, Kirk Giles. "Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del oficial mientras lloran a su ser querido que hizo el último sacrificio. Mientras lloramos con la familia de nuestro policía muerto, tenemos otro oficial que lucha por su vida. Mantenga a todos nuestros oficiales y a todo el departamento en sus oraciones".

Una mujer herida por tiroteo

Los agentes acudieron al lugar de los hechos tras recibir informaciones de un tiroteo en un apartamento, donde encontraron también a una mujer herida de bala, que se encuentra recibiendo tratamiento en el hospital, con pronóstico reservado.

El tiroteo ocurrió en los apartamentos en Governors House Drive.

Ambos policías y el atacante fueron trasladados al hospital, donde uno de los policías murió y el otro se sometió a una operación de urgencia.

Quién era el policía muerto

El policía muerto fue identificado como Garrett Crumby por el fiscal general Steve Marshall, un veterano de tres años del Departamento de Policía de Huntsville que anteriormente sirvió durante ocho años en el Departamento de Policía de Tuscaloosa.

Qué se sabe del atacante identificado como Juan Robert Laws

El atacante, está acusado de asesinato capital. Justo antes de las 11 de la noche de este martes, Juan Robert Laws fue arrestado y enviado a la prisión del condado de Madison.

Los registros judiciales de Alabama muestran que Juan Robert Laws se declaró culpable de portar una pistola sin licencia la semana pasada y estaba en libertad bajo fianza por dos casos de agresión en 2022.

El sospechoso, Juan Laws, tenía una fianza de 6,500 dólares, equivalentes a 123 mil pesos, por dispararles a dos personas en enero de 2022.

"Esta es una noche dolorosa para la ciudad de Huntsville y para nuestra familia policial", dijo el alcalde Tommy Battle. "Estamos desconsolados. Las palabras no pueden expresar nuestra pérdida. Nos sentimos abrumados por la muestra de amor y apoyo de nuestra comunidad, y estamos unidos con nuestros oficiales de policía y sus familias en este trágico momento".