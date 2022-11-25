La mañana de este viernes se reportaron dos tiroteos en diferentes escuelas de Brasil que dejaron al menos tres muertos y 11 heridos. Entre las víctimas mortales había dos maestros y un alumno.

La policía de Brasil informó que un adolescente inició un tiroteo en una escuela pública en Espirito Santo, localidad de Aracruz. De acuerdo con las autoridades, el joven abrió fuego contra los estudiantes matando a dos maestros en el lugar.

Posteriormente ingresó a una escuela privada que se encontraba cerca y continuó disparando, ahí cobró la vida de un estudiante. El atacante estaba vestido de militar y logró darse a la fuga, pero más tarde fue detenido.

La policía local dijo inicialmente que sospechaba que el atacante era un estudiante de una de las escuelas, pero el jefe de seguridad pública de Espirito Santo, Marcio Celante, dijo a periodistas que no podía confirmar esa afirmación.

🚨 🇧🇷 Tiroteo en una escuela de Espíritu Santo, Brasil. Sospechoso sigue prófugo. 2 profesores y 1 alumno muertos.



pic.twitter.com/sVDpGSZMYh — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) November 25, 2022

La oficina de seguridad pública dijo en un comunicado que la policía y los trabajadores de rescate estaban atendiendo a los heridos. Uno de ellos tuvo que ser trasladado en helicóptero a Serra, una ciudad más grande situada a unos 60 kilómetros al sur de Aracruz.

También se desplegaron dos helicópteros para atender a los heridos por el tiroteo. Las víctimas más graves fueron trasladadas a la capital del estado, la ciudad de Vitória, pero no se reveló su estado de salud.

El tiroteo en escuelas de Brasil generó pánico en la ciudad y las autoridades instaron a los residentes a no salir de sus casas.

Autoridades lamentan tiroteo en escuelas de Brasil

El gobernador de Espirito Santo, Renato Casagrande, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y dijo que todas las fuerzas de seguridad locales habían participado en la investigación.

El presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó el hecho como una "tragedia absurda".

"Extiendo mi apoyo al gobernador Casagrande en la investigación del caso y en el consuelo de las comunidades que rodean a las dos escuelas afectadas", dijo Lula, que asumirá la presidencia el 1 de enero.

