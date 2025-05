Niño de 3 años vive sin estómago tras negligencia médica; esta es su historia

Matteo, un niño de tres años, enfrenta una dura batalla tras perder su estómago debido a una presunta negligencia médica en clínicas del Estado de México. Su familia denuncia fracturas de costillas y un estallido en su estómago poco después de su nacimiento, y ahora lucha también en los tribunales para obtener justicia.

La historia de Matteo y la presunta negligencia médica

“Tiene una gastrectomía total, por una negligencia médica, perdió su estómago, mi bebé”, declaró Karla Bustamante, mamá de Matteo, quien nació en 2022 en la Torre Médica San José, Azcapotzalco. La familia asegura que la negligencia médica no solo provocó la pérdida del estómago de Matteo, sino también fracturas en sus costillas y un estallido en el estómago.

Por su parte, el hospital niega cualquier responsabilidad y señala a la madre de Matteo con comentarios como: “Apunta que le quieren echar la culpa a mi esposa de que ella no se cuidó, de que tuvo sangrado antes de que naciera mi bebé”, dijo Irving Roberto Méndez, papá del menor.

Documentos y contradicciones en la investigación, ¿qué pasó con Matteo?

El peritaje señala que después del nacimiento, Matteo presentó dificultades respiratorias, por lo que fue trasladado a otra clínica en Tlalnepantla, Estado de México, donde su salud se complicó aún más; sin embargo, los médicos del hospital de Azcapotzalco presentaron documentos de un tercer hospital ubicado en Naucalpan, que la familia asegura nunca visitó.

“Supuestamente, me hicieron unos estudios preoperatorios el día 7 de octubre de 2022, el cual fue falso porque ese día mi hijo nació”, afirmó Karla Bustamante. Además, el documento cuenta con el aval de un médico que falleció en 2021 y de un químico farmacobiólogo que ya no trabaja en ese hospital, que también niega haber realizado dichos estudios. “Yo no lo conozco, incluso no sé dónde sea este hospital”, dijo Iván Mendieta, representante del Sanatorio Santa Esperanza de Naucalpan.

En el hospital de Azcapotzalco también negaron contar con evidencia para corroborar las fracturas, aunque la familia mostró una radiografía tomada en dicho lugar. Los padres de Matteo exigen justicia porque su pequeño debe aprender a vivir sin estómago.