Tiroteo en Arkansas deja al menos 10 heridos

Al menos 10 heridos dejó un tiroteo registrado este sábado frente a una exhibición de autos en la ciudad de Dumas, Arkansas, Estados Unidos, informó la policía estatal.

Algunos medios locales informan que hay un muerto como resultado del tiroteo en la ciudad de Dumas, Arkansas, también indicaron que entre los 10 heridos había niños.

Las autoridades indicaron que no parecía ser una “situación de tirador masivo”, no obstante, indicaron que comenzarían una investigación para desildar responsabilidades.

La policía de Arkansas indicó que algunos elementos acudieron al lugar del tiroteo, que se trataba de un negocio de autos donde se llevaba a cabo una exposición de coches, explicó el oficial Bill Sadler. Añadió que por el momento no hay detenidos por el tiroteo en Arkansas.

En algunos videos compartidos en redes sociales se aprecia una fuerte presencia policial. En una de las grabaciones aparece a un hombre, supuestamente herido, mientras dos sujetos lo sostienen.

🇺🇲#EEUU 🚨#URGENTE | Al menos un muerto y diez heridos tras un tiroteo durante una exhibición de autos en #Dumas, estado de #Arkansas. #RochexRB27 pic.twitter.com/nLHMw1089I — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) March 20, 2022

Here’s a look at the scene, right next to the McDonald’s. Multiple agencies are here #ARNews pic.twitter.com/fKMYh3lyXn — Shelby Rose (@KATVShelby) March 20, 2022

Vicegobernador de Arkansas lamenta tiroteo

Tim Griffin, vicegobernador de Arkansas, condenó el tiroteo a través de su cuenta de Twitter y envió oraciones a las familias de la ciudad de Dumas.

"Orando por toda la comunidad de Dumas después del tiroteo sin sentido y trágico de esta noche mientras las familias con niños pequeños se reunian para el evento comunitario del sábado. Dios bendiga a los agentes de la ley que están respondiendo en la escena", compartió Griffin en su red social.

Por su parte, la organización del evento, The Hood-Nic Foundation, también lamentó y condenó los hechos: "Esta violencia sin sentido tiene que terminar", escribió a través de su cuenta de Facebook.

Y añadió en su mensaje que "estamos desconsolados y en shock por lo que pasó esta noche en el show de autos. Un sospechoso desconocido abrió fuego contra varias personas".

Las autoridades de Arkansas informaron que continúan con la investigación, para determinar lo sucedido durante la exposición de autos en la ciudad de Dumas.