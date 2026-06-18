La astronauta Christina Koch gana el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026: ¿Por qué es un gran logro y a quiénes lo otorgan?

La Fundación Princesa de Asturias anunció que este 2026 le otorgará el Premio de la Concordia a la astronauta estadounidense Christina Koch.

El jurado fundamentó su decisión en la trayectoria científica de Koch y en su participación en la misión Artemis II, la cual en abril pasado marcó el regreso de la humanidad a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde 1972. Con este reconocimiento, Koch se une a un selecto grupo global que incluye a figuras como Leo Messi en deportes, el escritor Julian Barnes en letras y el estudio de animación Studio Ghibli en comunicación y humanidades.

#ÚLTIMAHORA: Christina Koch ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026.

#PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/KOVkIhXq0I — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) June 17, 2026

¿Por qué es importante este reconocimiento?

El galardón otorgado a Koch va más allá de su carrera en la ingeniería aeroespacial. La importancia de este premio también se enfoca en el simbolismo humanitario de su trabajo y cómo la astronauta ha influido en la exploración espacial moderna.

Koch se convirtió este año en la primera mujer en viajar a la Luna, liderando una tripulación que incluyó por primera vez a un astronauta afroamericano (Victor Glover) y a un canadiense (Jeremy Hansen), rompiendo los moldes históricos de las misiones Apolo del siglo pasado.

Durante el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, tras un periodo de silencio absoluto por radio, Koch transmitió el mensaje "Tierra, sois un equipo", una frase que el jurado destacó como un llamado universal a la unidad y la cooperación global en tiempos de alta inestabilidad geopolítica.

Además de la misión lunar, Koch posee el récord de la estancia continua más larga en el espacio para una mujer (328 días en órbita entre 2019 y 2020) y protagonizó, junto a Jessica Meir, la primera caminata espacial integrada exclusivamente por mujeres.

¿Qué requisitos se deben cumplir para recibir este galardón?

El Premio Princesa de Asturias de la Concordia no se concede por logros comerciales o de popularidad, detrás de la selección del ganador hay un protocolo muy estricto para evaluar a los candidatos. De acuerdo con los estatutos de la Fundación, para que a una persona, colectivo o institución se le otorgue este reconocimiento, debe cumplir con criterios muy específicos:

El perfil de los candidatos: El premio está destinado a labor de investigación, defensa o contribución ejemplar a la humanidad en campos como la paz, la solidaridad, la protección del medio ambiente o, como en el caso de Koch, el avance de las fronteras del conocimiento en beneficio colectivo. El acta del jurado determinó que su labor representa un "esfuerzo de superación personal" que inspira a las sociedades a enfrentar sus propios desafíos cotidianos.

El proceso de postulación y selección: Los candidatos no pueden postularse a sí mismos. Deben ser propuestos por instituciones académicas, diplomáticas, gubernamentales o científicos de prestigio internacional antes de los plazos fijados por la fundación cada año.

Un jurado independiente analiza las hojas de vida, las contribuciones y el impacto social de los nominados. En el caso de la Concordia, se evalúa de manera prioritaria que el mensaje del candidato tenga un alcance universal y fomente la convivencia o el progreso común.

El jurado vota durante dos días a puerta cerrada en Oviedo, España, hasta alcanzar un consenso o una mayoría de votos.

La ceremonia formal de entrega se llevará a cabo a finales de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. El evento estará presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la heredera al trono, la infanta Leonor, donde se entregará a Koch la escultura de Joan Miró que simboliza el galardón y la dotación económica de 50,000 euros.