Tragedia en la madrugada: Tiroteo en bar de Oakland deja 2 muertos y 5 heridos

Un tiroteo masivo en un bar de Oakland, California, Estados Unidos, dejó un saldo fatal de siete personas alcanzadas por las balas, entre ellas, dos muertos.

El saldo del ataque: Dos fallecidos y cinco heridos en California

El ataque sucedió alrededor de las 3:30 horas de la madrugada en el EZ’s Lounge del sábado 7 de marzo de 2026, de acuerdo con lo reportado por la policía local.

El Departamento de Policía de Oakland añadió que una persona murió en la escena del crimen. Se trata de una mujer de 33 años de edad. La segunda víctima, de 25 años de edad, murió en el hospital debido a la gravedad de sus lesiones alrededor de las 11:30 horas.

Otras cinco personas resultaron con lesiones, de las cuales al menos tres tuvieron que ser hospitalizadas y se encuentran en condición estable.

El reclamo de la OPOA: "Necesitamos más policías para nuestra comunidad"

Las autoridades reportan varios detenidos y confiscaron varias armas de fuego. La Asociación de Oficiales de Policía de Oakland emitió un comunicado donde lamentó la muerte de dos personas.

“Incidentes como este son un duro recordatorio del devastador impacto de la violencia armada y la urgente necesidad de más policías para toda nuestra comunidad”, señaló la agrupación.

Las autoridades piden a la ciudadanía que se comunique con ellos si tiene información, fotos o videos sobre este caso.