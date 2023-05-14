Ataque de encapuchados en fiesta de graduación, tiroteo que dejó a cuatro heridos en Nueva Hampshire

La policía de Nueva Hampshire investiga un tiroteo ocurrido en una fiesta de graduación que dejó cuatro heridos, ataque perpetrado por dos sujetos encapuchados.

Un ataque efectuado por dos sujetos encapuchados en una fiesta de graduación en Nueva Hampshire, dejó a cuatro heridos. El tiroteo se registró durante la tarde del sábado 13 de mayo de 2023.

Los dos sujetos encapuchados se acercaron al evento y uno de ellos comenzó a disparar un arma, se informó en reportes preliminaes.

🇺🇸 T1ROTEO EN FIESTA DE GRADUACIÓN EN NUEVA HAMPSHIRE; HAY 4 HERIDOS



Por la madrugada de este pasado sábado 13 de mayo, se registró un tirote0 en una fiesta de graduación en #NuevaHampshire, dejando un total de cuatro heridos. pic.twitter.com/JcB91dx0w6 — The Mexico Post 🇲🇽 (@MexicoPost) May 14, 2023

La policía de Nueva Hampshire investiga el tiroteo registrado en una fiesta de graduación en Manchester ocjurrido alrededor de las 5 de la tarde, señaló la policía. El suceso que dejó a cuatro heridos, dos mujeres y dos hombres, todos de unos 20 años de edad, es investigados por la policia que también dijo que espera que todos sobrevivirán.

Matthew Barter, teniente de la policía de Manchester señaló que la investigación continúa y agregó que: "Nuestros detectives trabajarán toda la noche para esclarecer el hecho".

Dos sujetos encapuchados se acercron al lugar en donde se realizaba la graduación y súbitamente uno de ellos disparó un arma, según reportes preliminares.

Después los dos encapuchados salieron huyendo. La policía ha informado que al parecer no se trató de un hecho al azar.

Congratulations to @NHDems on a fantastic McIntyre-Shaheen Dinner!



It was great to see so many passionate dems from all across the state, and thank you to @RoKhanna for joining us! #NHPolitics pic.twitter.com/Hvd8oTZ4sW — Joyce Craig (@JoyceCraigNH) May 13, 2023

En un comunicado a una emisorsa local, Joyce Craig, alcaldeza de Manchester en Nueva Hampshire, dijo que: "Las familias y los amigos deben poder celebrar en paz. La violencia armada es inaceptable en nuestra comunidad. Afortunadamente no hubo fatalidades, y mi corazón acompaña a las víctimas y a las familias de quienes resultaron heridos".

Cabe recordar que en el estado de Texas, desde el pasado lunes, los republicanos sorpresivamente permitieron que una iniciativa que elevaría de 18 a 21 años la edad para comprar fusiles semiautomáticos, llegue al pleno de la Cámara de Representantes del "Estado de la Estrella Solitaria".

