Tiroteo en escuela de Carolina del Sur deja un estudiante herido

Autoridades de Estados Unidos reportaron un tiroteo en una escuela secundaria de Greenville en Carolina del Sur, que dejó un estudiante herido y causó la movilización de la policía local.

Autoridades locales señalaron que un estudiante le disparó a otro, dentro de la escuela, por lo que las instalaciones fueron desalojadas mientras que el herido fue hospitalizado.

El resto de los estudiantes fueron evacuado de las instalaciones de la escuela y los llevaron a una iglesia cercana a la escuela de Greenville. Las autoridades le pidieron a los padres de familia no acudir a la escuela por seguridad de ellos y de los alumnos.

La policía de Carolina del Sur informó que 100 elementos llegaron a la escuela de Greenville, para acordonar la zona y trabajar en la identificación del agresor.

Tiroteo deja un estudiante herido en escuela de Greenville

Durante el tiroteo, un estudiantemenor de edad resultó herido por lo que fue llevado a un hospital cercano para que recibiera la atención médica necesaria, informó la policía de Greenville, en Carolina del Sur.

"La víctima del disparo ha sido transportada al hospital y se desconoce su estado en este momento", indicó la policía.

Las autoridades añadieron que otro estudiante fue detenido como sospechoso de causar el tiroteo que dejó un estudiante herido, sin embargo los policías aún no dan información sobre detenido ni las causas del tiroteo.

La Oficina del Sheriff confirmó la detención del estudiante masculino cerca de la escuela y consideran que también es menor edad, explicaron que el sospechoso actuó solo, por lo que por el momento no están buscando sospechosos adicionales por el tiroteo.

"La información es limitada en este momento, pero podemos confirmar que el oficial de recursos escolares solicitó refuerzos de emergencia justo antes de las 12:30 p. m. después de que le dispararon a un estudiante", informó la oficina del alguacil en un comunicado este jueves.

