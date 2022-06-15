Tiroteo deja un muerto y dos heridos en Ohio, Estados Unidos

Al menos un muerto y dos personas heridas fue el saldo de un tiroteo en un centro comunitario de Columbus, Ohio, Estados Unidos, este miércoles.

La policía informó que alrededor de la 5:00 de la tarde, recibieron una llamada del Centro Comunitario de Glenwood, donde reportaron un tiroteo con personas heridas.

Al llegar al centro comunitario la policía encontró a una persona muerta, que fue cubierta con una sábana, mientras que las personas lesionadas, fueron trasladadas a un hospital para su atención.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las víctimas del tiroteo, solo se sabe que los involucrados son adultos jóvenes, y entre las víctimas se encuentran dos mujeres, una de ellas murió.

Los testigos narraron que el tiroteo comenzó durante una discusión en el estacionamiento, cerca del área de piscinas del centro comunitario en Ohio, Estados Unidos.

La policía dijo que no hay ningún sospechoso detenido y consideran que podría haber más de un tirador.

Cabe destacar que el centro comunitario en Glenwood, Columbus, es utilizado como un centro de enfriamiento para las personas que no tienen energía eléctrica, debido a una ola de calor que se acerca a Estados Unidos.

Ohio aprueba que maestros porten armas tras tiroteos en escuelas

El tiroteo en un centro comunitario de Ohio ocurrió el mismo día en que el gobernador Mike DeWine promulgó una ley que permite que los maestros y otro personal estén armados con armas de fuego en las escuelas una vez que hayan completado 24 horas de capacitación inicial.

Dicha ley de armas ha sido ampliamente criticada por grupos defensores de derechos civiles y asociaciones sindicales de maestros, mientras que grupos policiales y distrito escolares de Ohio la han respaldado.

El proyecto de ley respaldado por los republicanos reduce las horas de capacitación requeridas para el personal escolar armado de 700 a 24, según la legislación.

El gobernador de Ohio dijo que los ejemplos de capacitación innecesaria incluían patrullar en una patrulla de la policía, detener un vehículo, investigar un accidente de tráfico y operar un radar.

