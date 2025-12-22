Tragedia en Sudáfrica: Tiroteo masivo en una taberna deja 9 muertos y 10 heridos

El pánico se apoderó de la comunidad de Bekkersdal, al suroeste de Johannesburgo en Sudáfrica, cuando apenas comenzaba el domingo. Alrededor de la 1:00 a.m., lo que debía ser una noche de esparcimiento en una taberna local se convirtió en una pesadilla de violencia por un tiroteo masivo perpetuado por hombres armados.

Según los informes policiales, un grupo de aproximadamente 12 sospechosos llegó al lugar y, sin mediar palabra, comenzó a disparar contra la multitud. El ataque fue rápido y devastador, dejando cuerpos tendidos dentro y fuera del local mientras los sobrevivientes buscaban refugio entre los gritos y el caos.

🚨 TRAGEDIA EN SUDÁFRICA: Al menos nueve personas perdieron la vida y diez resultaron heridas tras un tiroteo masivo en un bar de Bekkersdal. Testigos informan que un grupo de hombres armados abrió fuego al azar contra los clientes pic.twitter.com/IIIOF44LmM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 21, 2025

Sospechosos de tiroteo en Sudáfrica

Los testigos describieron una escena aterradora. Los atacantes llegaron en dos vehículos: una camioneta blanca (kombi) y un sedán plateado. Tras abrir fuego contra los clientes que se encontraban en la entrada y el interior, los sujetos continuaron disparando al azar mientras aceleraban para escapar del lugar.

El Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) ha desplegado un operativo especial en la zona y ha hecho un llamado urgente a la ciudadanía. Se pide a cualquier persona que haya visto los vehículos o tenga información sobre los responsables que se comunique de forma anónima para ayudar a resolver este crimen que ha conmocionado a la provincia de Gauteng.

Sudáfrica y su alarmante crisis de homicidios

Este tiroteo no es un hecho aislado, sino que refleja una realidad violenta en el país. Aunque Sudáfrica posee la economía más robusta del continente, también enfrenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Las estadísticas son estremecedoras: durante el último año, los asesinatos alcanzaron su punto más alto en dos décadas. Según datos oficiales de 2024, en Sudáfrica una persona es asesinada cada 20 minutos. Esta frecuencia de ataques masivos ha puesto en jaque a las autoridades, que se ven superadas por la proliferación de armas de fuego ilegales y bandas criminales.

#sapsGP Gauteng Serious and Violent Crime Investigations together with Crime Detection Tracing Unit have launched a manhunt for the suspects involved in a multiple shooting incident during the early hours in Bekkersdal on Sunday, 21 December 2025. The incident has resulted in… pic.twitter.com/EKIed2K0mt — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) December 21, 2025

Saldo de víctimas y heridos en tiroteo

Además de las 9 personas que perdieron la vida en el sitio, otras 10 resultaron heridas con diversos impactos de bala . Los equipos de emergencia trasladaron a los sobrevivientes a hospitales cercanos, donde varios se encuentran en estado crítico.

Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar el motivo del ataque. Los investigadores están analizando si se trató de una disputa entre bandas por el control de la zona, una represalia personal o un acto de criminalidad común, pero la naturaleza "al azar" de los disparos durante la huida sugiere un desprecio total por la vida humana.